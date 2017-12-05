‘Melikşah Üniversitesi Arsalarında Nitelikli Dolandırıcılık Davası’ Başladı

Kayseri'de KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi'nin kurucu vakfı Burç Eğitim Vakfı mütevelli heyeti üyeleri ile ilgili "nitelikli dolandırıcılığa...

Kayseri'de KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi'nin kurucu vakfı Burç Eğitim Vakfı mütevelli heyeti üyeleri ile ilgili "nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs', "silahlı terör örgütü üyelik ve yöneticilik" suçlarından, aralarında Memduh Boydak, Hamdi K., Ahmet T., Halit G. gibi isimlerin olduğu 31 sanığın yargılandığı dava başladı.

31 SANIKLI DAVANIN İLK CELSESİ

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yoğunluğu ve güvenlik gerekçesiyle 250 kişilik Şehit Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun Konferans Salonu'nda yapılan davada başka suçtan tutuklu sanıklar Ahmet M., Ahmet T., Bülent Ü., Ekrem H., Halit G., Halit Ş., Hamdi K., Mahmut D.M., Mehmet F., Memduh Boydak, Necmi S., Veli D. ile tutuksuz sanıklar A.C, A. A., A. E., A. E., C.T., E.T., E.K., E.K., M.F.G, M.Ç., M.K., M.K., N.O., Ö.B., R. Ö. hazır bulundu.

4 SANIK FİRARİ

Sanıklardan Sıtkı Baş, Ertuğrul Topçuhasanoğlu, İlhan Miraboğlu ve Özcan Karasu ise bu dava dosyasında firari sanık olarak yakalaması bekleniyor.

31 sanık hakkında, 16 farklı olayda yargılanan tüm sanıklar hakkında 25 müştekinin "Fetullah Gülen terör örgütü adına hareket eden şüphelilerin dini inanç ve duyguları istismar ederek, kamu kurum ve kuruluşlarının aracı kullanmak suretiyle dolandırıcılık suretiyle arsalarını almaya çalıştıkları ve "nitelikli dolandırıcılık', "nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs', "silahlı terör örgütü üyelik ve yöneticilik" suçlarından dava açıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı 102 sayfalık iddianamede, Melikşah Üniversitesi kurucu vakfının Burç Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı yöneticileri hakkında bilgilere ve Melikşah Üniversitesi yerleşkesinin ve çevresindeki arsaların önceki sahiplerinin açık kimliklerinin ve bu arsaların Melikşah Üniversitesi'ne tescilinin yapılması adına sonradan kimlere nasıl satışının yapıldığının tespiti amacıyla hazırlanan fezleke hakkında bilgilere yer verildi.

İddianamede, sonuç olarak şüphelilerin, yapılan imar değişikliklerini kullanarak Melikşah Üniversitesi yerleşkesi çevresinde bulunan arsaların sahiplerine, arsalarını üniversite veya bulunduğu Burç Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfına satmaları konusunda hileli hareketlerde bulundukları, özellikle belediye imar değişiklikleri ve üniversitenin kamulaştırma yapacağını belirttikleri ifade edildi. Şüphelilerin bazı vatandaşlara kamuoyunda Fetullah Gülen Cemaati olarak bilinen yapıya maddi destekte bulunmalarını isteyerek vatandaşların dini inanç ve duyguları istismar ettikleri ve bu faaliyetleriyle de çok sayıdaki vatandaşın arsalarını değerinden düşük fiyata satın alarak mağdur ettikleri tespit edildi.

Sanıkların ifadelerinin alınmasının arşından Mahkeme heyeti duruşmayı yarın sabah 09.00'a kadar erteledi.