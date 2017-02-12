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Memleket sevdasını kariyerine tercih etti

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Memleket sevdasını kariyerine tercih etti
Tıp fakültesinden 1980 yılında mezun olduktan sonra 6 yıl yurdun çeşitli kentlerinde görev yapan, ardından memleketi Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine dönen Mümin Sarıkulak, 31 yıldır ilçe halkına hizmet veriyor

Amasya'da Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi Başhekimi Mümin Sarıkulak, tıp fakültesini bitirdikten sonra büyükşehirlerde çalışıp kariyer yapmak yerine ilçeye dönerek, memleketine hizmet etmeyi tercih etti. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1980 yılında dereceyle mezun olan 61 yaşındaki Sarıkulak, 6 yıl yurdun çeşitli kentlerinde görev yaptı. 

KURUCU BAŞHEKİM OLDU
İçinde hep memleket özlemi bulunan Sarıkulak, 1986 yılında memleketi Gümüşhacıköy'deki sağlık merkezine dahiliye uzmanı olarak atandı. En büyük hayali ilçeye devlet hastanesi yapılması olan Sarıkulak, 1991 yılında temeli atılan Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'nin inşaatına mesai saatleri dışında katkı vermeye çalıştı. 2002 yılında hizmete açılan hastanenin kurucu başhekimi olan Sarıkulak, halen bu görevini sürdürüyor.

MEMLEKETİME HİZMET
Sarıkulak, "Göreve başladıktan sonra devletimizin imkanlarını kullanarak sağlık merkezine yatak ilave ettim, cihazları tamir ettirdim. Burayı küçük bir hastane haline getirdim. Büyükşehirlerde çalışmayı hiç düşünmedim çünkü doğduğum topraklara hizmet etmek istiyordum" dedi. Başhekim, "Dönem arkadaşlarımın çoğu profesör oldu, alanlarında uzmanlaştı ve çok iyi konuma geldiler ama ben de dahiliye uzmanı olarak memleketime hizmet ediyorum. Herkes kariyer yapmak zorunda değil, insanlara ve memleketime hizmet daha önemli" diye konuştu.

Başhekim Mümin Sarıkulak'a tedavi olan hastalar, "Mümin hocayı herkes sever ve sayar. Küçük bir ilçede böyle bir doktorun bulunması bizim açımızdan büyük şans" dediler.

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