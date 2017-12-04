  • BIST 104.055
  • Altın 160,641
  • Dolar 3,9185
  • Euro 4,6515
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 18 °C

Memur-sen Engelliler Komisyonu Engelli Üyeleri İle Bir Araya Geldi

» »
Memur-sen Engelliler Komisyonu Engelli Üyeleri İle Bir Araya Geldi
Memur-Sen Muğla İl Başkanlığı Engelliler Komisyonu üyeleri engelli üyeleri ve aileleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Memur-Sen Muğla İl Başkanlığı Engelliler Komisyonu üyeleri engelli üyeleri ve aileleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Düzenlenen programa Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Önder Uçak, Memur-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Aytaç Yalçın, Sağlık-Sen Şube Başkanı Yusuf Dural, Sağlık-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Bülent Batur, TOÇ-BİR-SEN Şube Başkanı Cüneyd Taloğlu, TOÇ-BİR-SEN Engelliler Komisyonu Başkanı Rabia Dela, Büro Memur-Sen Şube Başkanı Murat Aslan, Bem-Bir-Sen İl Başkanı Kamil Yeniceoğlu, Kültür Memur-Sen İl Başkanı Ayşen Topaloğlu, Bayındır Memur-Sen Başkan Yardımcısı Cengiz Han Çavuş, Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Saniye Dikmen, Eğitim-Bir-Sen Şube Kadınlar Komisyonu Başkanı Nurten Ayaz Uğur, sendikaların engelli üyeleri ve aileleri katıldı.

"Engelsiz bir hayat için herkes sorumluluk almalıdır"

Memur-Sen Engelliler Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "3 Aralık Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında Dünya Engelliler Günü olarak ilan edilmiştir. Özellikle engellilerin günlük hayatta karşılaşmış oldukları sosyal, ekonomik, fiziki vb. her türlü sıkıntının gündeme getirilmesi ve çözüme kavuşturucu çalışmalar yapılması konusunda böyle günler önemli fırsat oluşturmaktadır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü bir kutlama günü değil farkındalıkları artırma günüdür. Bugün, engellilikten ziyade engellenmekten kaynaklanan sorunlarla yüzleşme günüdür. Ülkemizde 10 milyondan fazla engelli vatandaşımız çözüm bekleyen birçok sorunuyla toplumsal hayatın içerisinde yer almaktadır. Bu sorunların köklü çözümlerle ortadan kaldırılmasının yanı sıra, bir daha karşılaşılmamak üzere gerekli tedbirlerin alınması da büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve hükümet tarafından uygulanan politikalarla artık 3 Aralık Dünya Engelliler Günü daha verimli geçmekte, yarınlara karşı umudumuz her geçen gün artmaktadır" dedi.

"Engelli yoktur engeller vardır"

Memur-Sen Engelliler Komisyonunun, engellenmenin temel sebeplerini ortadan kaldırmayı kendine ilke edindiğini belirtilen açıklamada, "Engelli yoktur, engeller vardır. İki binli yıllardan sonra engelli vatandaşlarımız birçok kazanım elde etmiş, gerek kamu, gerekse özel sektörde istihdam edilme imkânına kavuşmuştur. Sendikamız Engelliler Komisyonu olarak; eğitimine bakılmaksızın yardımcı hizmetler sınıfında istihdam edilen engelli çalışanlarımızın sorunlarının ivedilikle çözüme kavuşturulmasının bizleri mutlu edeceğini belirtmek isteriz. Memur-Sen olarak eğitimde ve iş hayatında fırsat eşitliğinin sağlanması, engelli vatandaşlarımızın daha kaliteli hizmet alması olmazsa olmazımızdır. İçinde bulunduğumuz 21. Yüzyıl da yetersizliğin ve yaşanılan birtakım zorlukların nedeni engelli olma durumu değil, fiziki, sosyal ve ekonomik engellemelerle karşılaşmamızın getirdiği engellerdir. Memur-Sen Engelliler Komisyonu olarak engelli vatandaşlarımıza sorunsuz bir yaşam diliyoruz" denildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öğretmenlere Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi04 Aralık 2017 Pazartesi 10:43
  • İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinden Örnek Davranış04 Aralık 2017 Pazartesi 10:28
  • İzmirli Öğrencilere İtalya’da Staj İmkanı04 Aralık 2017 Pazartesi 09:58
  • Cizre’de ‘Hem Faaliyetlerini Yaygınlaştırma Ve İşbirliği’ Toplantısı04 Aralık 2017 Pazartesi 09:33
  • Midyat Emniyetinden 80 Öğrenciye Kurs04 Aralık 2017 Pazartesi 09:18
  • Erzincan’da Gençler Osmanlıca Öğreniyor04 Aralık 2017 Pazartesi 08:53
  • Konya’dan Adıyaman’a Gönül Köprüsü04 Aralık 2017 Pazartesi 07:18
  • Engelli Öğrencilerin Gösterileri Büyük Alkış Aldı03 Aralık 2017 Pazar 16:23
  • Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Ekpss Puanı 4 Yıl Geçerli Olacak. Bu Sürede Engelli Kardeşlerimiz Tekrar Sınava Girebilecek Ve Atamada En Yüksek Puanı Geçerli Sayılacak" Dedi.03 Aralık 2017 Pazar 16:13
  • Okullar Kendi Bünyesinde Destekleme Ve Yetiştirme Kursu Yapıyor03 Aralık 2017 Pazar 15:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti