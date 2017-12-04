Memur-sen Engelliler Komisyonu Engelli Üyeleri İle Bir Araya Geldi

Memur-Sen Muğla İl Başkanlığı Engelliler Komisyonu üyeleri engelli üyeleri ve aileleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Memur-Sen Muğla İl Başkanlığı Engelliler Komisyonu üyeleri engelli üyeleri ve aileleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Düzenlenen programa Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Önder Uçak, Memur-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Aytaç Yalçın, Sağlık-Sen Şube Başkanı Yusuf Dural, Sağlık-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Bülent Batur, TOÇ-BİR-SEN Şube Başkanı Cüneyd Taloğlu, TOÇ-BİR-SEN Engelliler Komisyonu Başkanı Rabia Dela, Büro Memur-Sen Şube Başkanı Murat Aslan, Bem-Bir-Sen İl Başkanı Kamil Yeniceoğlu, Kültür Memur-Sen İl Başkanı Ayşen Topaloğlu, Bayındır Memur-Sen Başkan Yardımcısı Cengiz Han Çavuş, Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Saniye Dikmen, Eğitim-Bir-Sen Şube Kadınlar Komisyonu Başkanı Nurten Ayaz Uğur, sendikaların engelli üyeleri ve aileleri katıldı.

"Engelsiz bir hayat için herkes sorumluluk almalıdır"

Memur-Sen Engelliler Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "3 Aralık Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında Dünya Engelliler Günü olarak ilan edilmiştir. Özellikle engellilerin günlük hayatta karşılaşmış oldukları sosyal, ekonomik, fiziki vb. her türlü sıkıntının gündeme getirilmesi ve çözüme kavuşturucu çalışmalar yapılması konusunda böyle günler önemli fırsat oluşturmaktadır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü bir kutlama günü değil farkındalıkları artırma günüdür. Bugün, engellilikten ziyade engellenmekten kaynaklanan sorunlarla yüzleşme günüdür. Ülkemizde 10 milyondan fazla engelli vatandaşımız çözüm bekleyen birçok sorunuyla toplumsal hayatın içerisinde yer almaktadır. Bu sorunların köklü çözümlerle ortadan kaldırılmasının yanı sıra, bir daha karşılaşılmamak üzere gerekli tedbirlerin alınması da büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve hükümet tarafından uygulanan politikalarla artık 3 Aralık Dünya Engelliler Günü daha verimli geçmekte, yarınlara karşı umudumuz her geçen gün artmaktadır" dedi.

"Engelli yoktur engeller vardır"

Memur-Sen Engelliler Komisyonunun, engellenmenin temel sebeplerini ortadan kaldırmayı kendine ilke edindiğini belirtilen açıklamada, "Engelli yoktur, engeller vardır. İki binli yıllardan sonra engelli vatandaşlarımız birçok kazanım elde etmiş, gerek kamu, gerekse özel sektörde istihdam edilme imkânına kavuşmuştur. Sendikamız Engelliler Komisyonu olarak; eğitimine bakılmaksızın yardımcı hizmetler sınıfında istihdam edilen engelli çalışanlarımızın sorunlarının ivedilikle çözüme kavuşturulmasının bizleri mutlu edeceğini belirtmek isteriz. Memur-Sen olarak eğitimde ve iş hayatında fırsat eşitliğinin sağlanması, engelli vatandaşlarımızın daha kaliteli hizmet alması olmazsa olmazımızdır. İçinde bulunduğumuz 21. Yüzyıl da yetersizliğin ve yaşanılan birtakım zorlukların nedeni engelli olma durumu değil, fiziki, sosyal ve ekonomik engellemelerle karşılaşmamızın getirdiği engellerdir. Memur-Sen Engelliler Komisyonu olarak engelli vatandaşlarımıza sorunsuz bir yaşam diliyoruz" denildi.