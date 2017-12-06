Memur-sen Genel Başkanı Ali Yalçın Artvin’de

Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Artvin İl Temsilciliğinin düzenlediği genişletilmiş il divan toplantısına katılmak üzere Artvin'e geldi.

Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Artvin İl Temsilciliğinin düzenlediği genişletilmiş il divan toplantısına katılmak üzere Artvin'e geldi.

Memur Sen Artvin İl Temsilciliğinin Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde düzenlediği genişletilmiş il divan toplantısına katılan Ali Yalçın yaptığı konuşmada Donald Trump'ın Kudüs'ü başkent ilan etmesinin bir akıl tutulması olduğunu, tutumun Ortadoğu'daki kan ve göz yaşını artıracağını dile getirdi. Ortadoğu'daki istikrarsızlaştırma hareketlerin temellerinde siyonizmin Büyük İsrail Devleti hayallerinin olduğunu belirten Yalçın, "Medeniyetimizin 5 şehri medeniyeti domine eden şehirlerdir, Kudüs, Şam, Bağdat, Kahire ve İstanbul. Bu şehirlerden 4 tanesi kuşatılmış, istikrarsızlaştırılmış ve muhasara altına alınarak etkisi sembolik hale getirilmiş durumdadır. Bir tanesi var İstanbul. Bunun için en amansız hamlelerle, en acımasız darbelerle karşı karşıyayız. Bu ülke istikrarsızlaştığında hikaye tamamlanmış olacak" dedi.

ABD'de Rıza Sarraf'ın tanık olarak ifade verdiği davanın Türkiye'yi zor duruma düşürmek isteyenlerin bir oyunu olduğunu dile getiren Yalçın, "Kamuoyunda ABD'deki dava olarak ifade edilen dava var. Neymiş efendim Türkiye ABD'nin ambargosunu delmiş İran'la ticaret yürütmüş. Eğer İran'a uygulanan ambargo delinmişse sadece Türkiye'mi delmiş. Ambargoyu en fazla delen ABD şirketleri ve Avrupa ülkeleridir. Tartışılan konu içinde birileri bireysel menfaat etmişse bu Amerika'nın işi değil, bu Türkiye'nin iç hukukunun işi" şeklinde konuştu.

ABD'deki dava ile Türkiye'de siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın tetiklenerek toplumsal patlamanın yaşanması için uğraşıldığının altını çizen Yalçın, "ABD'deki dava tartışmalarının yoğun olduğu bu günlerde Ortadoğu Coğrafyasına ilişkin derin bir operasyon yapılıyor. Filistin Devletinin başkenti Kudüs İsrail'e başkent yapılmaya çalışılıyor. Bu yüzden yaşanan olayları doğru yerden görmek, doğru yerden anlamlandırmak ve magazinin içinde tükenmeden ayağa kalkmak bu milletin, bu ümmetin görevidir bizlerin " dedi.

Memur-Sen'in hiçbir zaman darbenin darbecinin, vesayetçinin yandaşı olmadığını dile getiren Yalçın, "Memur Sen ve tüm bileşenleri bu ülkede şunun farkında. Biz kendimize gelmezsek aynı şeyler defaten tekrar eder. Küçük mutlulukların arasında kaybolmamak lazım. Büyük fotoğrafı gözden kaçırmamak lazım. Memur Sen'in 25 yılda başını önüne eğdirecek hiçbir olay yok. 12 Mart 1971'de Türkiye'de muhtıra verildiğinde solda ki sendikalar destekleyen bildiri yayınlayarak tarihe kara bir leke düştüler. 12 Eylül'de sağdaki sendikalar kabineye bakan verdiler, sivil toplum kavramını erozyona uğratarak, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü Türk Silahlı Kuvvetleri ikincisi de biziz dediler. 28 Şubat'ta ta örgütlü yapıları kullandılar. Çünkü toplumsal kaos için örgütlü yapılar bulunmaz fırsatlardır. Kirli bir dalga varsa Memur Sen çomağı sokmuştur. Tüm bunları bilip 2000'den sonraki cumhuriyet mitingleri, parti kapatma, Gezi Parkı olayları, 17- 25 Aralık iddiaları, 15 Temmuz darbe girişimi gibi kirli hamlelere çomak sokmamak ve dik durmamak onursuzluktur bu teşkilat için" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Yalçın'a günün anısına hediye takdim etti. Toplantı toplu halde çektirilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.