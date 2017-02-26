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Memur-sen Genel Başkanı Yalçın: “Erbakan Demek İstikamet Ve Özgüven Demektir”

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Memur-sen Genel Başkanı Yalçın: “Erbakan Demek İstikamet Ve Özgüven Demektir”
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Erbakan Hocamızın bize bıraktığı en büyük miras dava adamlığıdır, adanmışlığıdır. Bizlere bu yönüyle...

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Erbakan Hocamızın bize bıraktığı en büyük miras dava adamlığıdır, adanmışlığıdır. Bizlere bu yönüyle rehber oldu, yol gösterici oldu. Erbakan demek istikamet ve özgüven demektir" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Yedi Hilal'in Ankara'da düzenlediği Gençlik Teşkilatı Eğitim Kampı'nda konuştu. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen üniversite öğrencilerine hitap eden Yalçın, örgütlü olmanın önemine vurgu yaparak, "Memur-Sen, sendikal alanda eksikliğimizin bir çözümü olarak doğmuştur. Merhum başkanımız Mehmet Akif İnan örgütlenmenin önemini bildiği için bu mücadeleyi başlattı. Ona "Sen şairsin, ne işin var sendikacılıkla?" denilmişti. Ama o bu alanın boş bırakılmaması gerektiğini bildiği için mücadelesinden vazgeçmedi" dedi.

"Erbakan demek istikamet ve özgüven demektir"

Eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı da vefatının 6. yılında anan Yalçın, Erbakan'ın mücadelesine tek başına başladığını hatırlatarak, "Erbakan Hocaya "Bir çiçekle bahar olmaz" diyorlardı. O ise buna karşın "Bir çiçekle bahar olmaz ama bütün baharlar bir çiçekle başlar" diyor ve bunu eylemine yansıtıyordu. İnandığı doğrular noktasında asla taviz vermeyen ve inandığı için de kendisine güvenen, teşkilatına inanan bir liderdi. Bu anlamda örgütlenmenin en iyi örneklerinden biridir. Tek kişi ile başlayan mücadelenin nerelere gelebileceğini Erbakan'da görüyoruz. Merhum Erbakan Hocamız, ilim, siyaset ve devlet adamı olarak ülkemize çok büyük katkılar yaptı, güzel eserler bıraktı. Onun bize bıraktığı en büyük miras dava adamlığıdır, adanmışlığıdır. Bizlere bu yönüyle rehber oldu, yol gösterici oldu" diye konuştu.

Erbakan'ın yalnızca yerel bir figür değil, aynı zamanda küresel bir lider olduğunu söyleyen Yalçın, "Dünyanın neresine gitsek Erbakan'ın adını duyuyoruz. Tek başına iktidara gelme fırsatını asla bulamamıştır ama dünyanın neresinde olursa olsun tanınmış bir liderdir. Hayalleri ve projeleri yalnızca yerel ölçekte değildir. Başta İslam coğrafyası olmak üzere bütün dünyayı kuşatan, bu köhne ve çürümüş sistemi değiştirmeyi hedefleyen projeleri vardı. İşte Erbakan Hoca, idealler ve bu ideallerin örgütlü bir biçimde gerçekleştirilmesi konusunda en iyi örnektir. Allah ondan razı olsun. Mekânı cennet olsun" şeklinde konuştu.

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