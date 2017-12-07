Memur-sen Genel Başkanı Yalçın Rize’de

Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Medeniyetimizin 5 şehri medeniyeti domine eden şehirlerdir, Kudüs, Şam, Bağdat, Kahire ve İstanbul" dedi.

Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Medeniyetimizin 5 şehri medeniyeti domine eden şehirlerdir, Kudüs, Şam, Bağdat, Kahire ve İstanbul" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Toplantı Salonunda sendikasının il divan toplantısına katıldı. Yalçın yaptığı konuşmada, Donald Trump'ın Kudüs'ü başkent ilan etmesinin bir akıl tutulması olduğunu, tutumun Ortadoğu'daki kan ve göz yaşını artıracağını dile getirdi. Ortadoğu'daki istikrarsızlaştırma hareketlerin temellerinde siyonizmin Büyük İsrail Devleti hayallerinin olduğunu belirten Yalçın, "Medeniyetimizin 5 şehri medeniyeti domine eden şehirlerdir, Kudüs, Şam, Bağdat, Kahire ve İstanbul. Bu şehirlerden 4 tanesi kuşatılmış, istikrarsızlaştırılmış ve muhasara altına alınarak etkisi sembolik hale getirilmiş durumdadır. Bir tanesi var İstanbul. Bunun için en amansız hamlelerle, en acımasız darbelerle karşı karşıyayız. Bu ülke istikrarsızlaştığında hikaye tamamlanmış olacak" ifadesini kullandı.