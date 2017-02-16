Memur-sen Genel Başkanı Yalçın: "Tırnağımızla Kazıyarak Elde Ettiğimiz Kazanımlar, Siyasi Belirsizliklere Kurban Gidiyor"

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Tırnağımızla kazıyarak elde ettiğimiz kazanımlar, siyasi belirsizliklere kurban gidiyor" diyerek...

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Tırnağımızla kazıyarak elde ettiğimiz kazanımlar, siyasi belirsizliklere kurban gidiyor" diyerek referandumda "evet" diyeceklerini söyledi.

Eğitim-Bir-Sen Ankara 1 No'lu Şube binasının açılışına katılan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, referandum sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sendika yöneticileri, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile sendika üyelerinin katılımı ile yapılan açılışta gündemi değerlendiren Yalçın, 15 Temmuz'un nöbetçisi olan Memur-Sen camiasının 16 Nisan'da "Evet" diyeceğini söyledi. Yalçın, bu kararlarının gerekçesini ise şöyle açıkladı:

"Siyasi istikrar olmadan ekonomik istikrar ve toplumsal barış olmasının mümkün olmadığını biliyoruz. 60 yıllık çok partili dönemde 60'ı aşkın hükümet kurulduğuna şahit oluyoruz. Böyle bir memlekette siyasi istikrar olduğunu söylemek mümkün değil. Siyasi istikrarsızlık ise en fazla dar gelirli vatandaşlarla kamu görevlilerini etkiliyor. Tırnağımızla kazıyarak elde ettiğimiz kazanımlar, siyasi belirsizliklere kurban gidiyor. Cumhuriyet dönemi tecrübesi göstermiştir ki mevcut parlamenter sistem ile yönetimde istikrar sağlanması olası değil. Bu nedenle biz de tercihimizi bir hükümet sistemi değişikliğinden yana kullanarak teşkilat olarak "evet" için çalışacağız."

"Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen her zaman milli iradeden yana tavır koymuş tertemiz bir maziye sahiptir"

Yalçın, ülkede yaşanan siyasi kaoslarda bazı sivil toplum görünümlü çetelerin milletten yana değil vesayetten yana tavır ortaya koyduğunu söyleyerek, "Beşli çetenin 28 Şubat sürecinde üstlendiği rol, cumhuriyet mitinglerinde orduyu göreve davet eden örgütler ve daha niceleri, sendika görünümü altında millete düşmanlık ettiler. Ancak Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen her zaman milli iradeden yana tavır koymuş tertemiz bir maziye sahiptir. Ayrıca toplumsal talepleri görmezden gelen anlayışla mücadelede de çığır açmış bir camiayız. Mazimiz, önümüzdeki süreçte de önemli işlere imza atmamız yönünde beklenti oluşturmaktadır. Bu da sorumluluğumuzu bir kat daha arttırmaktadır" dedi.