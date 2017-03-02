Memur-sen, Hatay’da Stk Temsilcileri İle Biraraya Geldi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye'nin demokrasi tarihinde her 10 yılda bir darbelerin olduğuna dikkat çekerek, dünyanın en önemli...

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye'nin demokrasi tarihinde her 10 yılda bir darbelerin olduğuna dikkat çekerek, dünyanın en önemli bölgesel güçlerinden birisi haline gelecek bir Türkiye arzu ettikleri ve yönde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Memur-Sen öncülüğünde Sivil Dayanışma Platformu, Hatay'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelerek anayasa ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Hatay'ın Antakya ilçesinde sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle düzenlenen toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Milletin güçlü yönetim, güçlü lider ve güçlü Türkiye istediğini ifade ederek; "Türkiye'deki sistem tartışması uzun bir meseledir, Türkiye'deki tüm merkez sağ liderleri Türkeş, Erbakan, Demirel, Özal ve Muhsin Yazıcıoğlu gibi bütün liderler Türkiye'de bu sistem değişikliğini konuştular. Kimisi Türkiye'ye yarı başkanlık, kimi başkanlık sistemi lazım dedi, sürekli bu konu gündeme geldi. Bu tartışmanın bir ana fikri var, milletimiz güçlü yönetim istiyor, güçlü lider ve güçlü Türkiye istiyor. Bu anlamda bu tartışmaya bu perspektiften bakmak lazım, Türkiye'nin demokrasi tarihi aslında tersten bir okumayla bir darbeler tarihidir" dedi.

Yayman, FETÖ darbe girişiminin darbeye teşebbüs ettiğini ama başarısız olduğunu da hatırlatarak şöyle devam etti:

"Türkiye çok partili hayata 14 Mayıs 1950'de girdi. 10 yıl sonra 27 Mayıs darbesi oldu, üzerinden 10 yıl geçti 12 Mart darbesi oldu, bir 10 yıl sonra 12 Eylül darbesi oldu, Türkiye'nin demokrasi tarihi her 10 yılda bir darbelerin olduğu tarihtir. Daha sonra biliyorsunuz 28 Şubat darbesi oldu, 27 Nisan e-muhtırası oldu ve dünya tarihinin, Türk tarihinin en şerefsiz, en hain en alçak darbe girişimi FETÖ'cü darbe girişimi oldu. Bu konvansiyonel darbe girişimlerinden farklı bir darbe girişimiydi. Herkesin sıklıkla ifade ettiği gibi ben ilk günden bu yana vurguladım, hep beraber bir tamlama yaptık ortak akılla, "Bu bir darbe girişimi değil, bu bir iç savaş ve işgal girişimidir." Onun için Allah milletimize bir daha 15 Temmuz hain darbe kalkışması göstermesin, biz 15 Temmuz'a cevap olarak 16 Nisan'da güçlü bir Türkiye, büyük bir Türkiye, büyük Türkiye ruhuyla, sen ben yok, biz varız anlayışıyla inşallah küresel bir güç olacak, kişi başına düşen milli geliri 20 bin dolara çıkartacak, dünyanın en önemli bölgesel güçlerinden birisi haline gelecek bir Türkiye arzu ediyoruz. Bunun yolu da güçlü bir iktidardan güçlü bir yönetimden geçiyor."

Toplantıya Emniyet Eski Genel Müdürü Kemal Çelik, Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Mehmet Şahin, Prof. Dr. Kerem Alkin, Yrd. Doç. Dr. Serdar Korucu, Memur-Sen Hatay İl Başkanı Hasan Urhan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.