Memur-sen Kasım Ayı Açlık Ve Yoksulluk Rakamlarını Açıkladı

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa İrğat, Memur Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına...

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa İrğat, Memur Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre, Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 1.770,37 TL, yoksulluk sınırının ise 4.977,66 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa İrğat her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk sınırlarının kasım ayı sonuçlarını açıkladı. İrğat, Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre kasım ayında Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1.770,37 TL, yoksulluk sınırı ise 4.977,66 TL olarak tespit edildiğini belirterek, "Yapılan araştırmaya göre Kasım ayında Ekim ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,98'lik bir artış yaşandı. Kasım ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 45,29 artışla domates, yüzde 23,33 artışla kabak, yüzde 14,30 artışla patlıcan, yüzde 13,42 artışla salatalık, yüzde 12,77 artışla yumurta; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 19,95 azalışla karnabahar, yüzde 19,24 azalışla portakal, yüzde 12,59 azalışla kivi, yüzde 11,98 azalışla ayva madde fiyatlarında yaşandı. Aydınlanma madde fiyatında ise Kasım ayında Ekim ayına göre herhangi bir değişim yaşanmadı" dedi.

Giyim ve ulaşım madde fiyatlarında artış yaşandı

Kasım ayında ekim ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 4,22'lik bir artış gözlendiğini kaydeden İrğat, "Giyim madde fiyatlarında ekim ayına göre en göze çarpan yüzde 17,21 artışla kaban, yüzde 17,2 artışla çizme, yüzde 9,44 artışla hırka, yüzde 8,05 artışla kazak madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında ekim ayına göre madde fiyatlarında düşüş gözlemlenmedi. Kasım ayında ekim ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 2,99'luk bir artış gözlenirken; kasım ayında ekim ayına göre barınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 1,04'lük bir artış oldu. Kasım ayında ekim ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,34'lük bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimin yüzde 1,39 artışla röntgen ücreti madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte sağlık madde fiyatlarında ekim ayına göre yüzde 0,58 azalışla derece madde fiyatında düşüş gözlemlendi. Ulaşım madde fiyatlarında yüzde 0,61'lik bir artış olduğu belirlendi. Ekim ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 5,35 artışla benzin, yüzde 5,07 artışla mazot fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında yüzde 2,82 azalışla araba kiralama ücreti, yüzde 1,98 azalışla uçak bileti ücreti madde fiyatlarında düşüş gözlemlendi" şeklinde konuştu.

Haberleşme ve eğitim fiyatlarında da artış yaşandı

Kasım ayında haberleşme ve eğitim fiyatlarında da artış yaşandığını kaydeden İrğat açıklamasını şöyle tamamladı: "Kasım ayında Ekim ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,23'lük bir artış olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında Ekim ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 1,84 artışla telefon ekipmanları ücreti madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 0,09'luk bir artış oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında Ekim ayına göre değişimin yüzde 5,52 artışla yazım ve çizim kağıtları, yüzde 4,04 artışla bilgisayar ekipmanları madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 18,3 azalışla yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar madde fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 0,40'lık bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Ekim ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 2,9 artışla elektrikli saç bakım aletleri madde fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Ekim ayına göre yüzde 1,45 azalışla parfümler madde fiyatında düşüş gözlemlendi. Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 1,51'lik bir artış yaşandı. Çevre ve su madde fiyatlarında Ekim ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 3,77 artışla pencere (pvc), yüzde 0,11 azalışla yangın, hırsızlık ve diğer afetler için sigorta madde fiyatlarında olduğu gözlendi."