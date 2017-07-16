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Memur-sen Konfederasyonu 15 Temmuz Şehitleri İçin Yürüdü

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Memur-sen Konfederasyonu 15 Temmuz Şehitleri İçin Yürüdü
Kayseri'de Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı sendika üyeleri 15 Temmuz şehitlerini anmak için yürüyüş düzenlendi.

Kayseri'de Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı sendika üyeleri 15 Temmuz şehitlerini anmak için yürüyüş düzenlendi.

Kartal Şehitliği'nde başlayan yürüyüş öncesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve dualar edildi. Daha sonra üzerlerinde 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının bulunduğu kıyafetler ile yürüyüşe geçen üyeler, darbeye karşı sloganlar attı.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan platform üzerinde vatandaşlara seslenen Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, 15 Temmuz'un iman manifestosu olduğunu söyleyerek, "15 Temmuz bize 2 şeyi hatırlatıyor. Birincisi FETÖ'cü ihanet, ikincisi kahramanca direniş, vatana sadakat. İhaneti de, sadakati de unutmayacağız, unutturmayacağız. Çünkü gaflete uyuyan ihanete uyanır. 15 Temmuz bir şehadet geçididir. Çanakkale'nin kınalı kuzularının, Sarıkamışların, Yemenlerin hikayesidir. 15 Temmuz, bir şehadet törenidir. 15 Temmuz, bir diriliş gecesidir. 15 Temmuz, bir iman manifestosudur" ifadelerini kullandı.

Kalkan, "Eğer 15 Temmuz gerçekleşseydi Türkiye bu darbenin arkasındaki üst aklın oyuncağı haline gelecek, ekonomik olarak da bir sömürü ve yağma ülkesine dönüşecekti. 14 yılda dişimizle ve tırnağımızla elde ettiğimiz haklarımız elimizden alınacaktı" diye konuştu.

Memur-sen Konfederasyonu 15 Temmuz Şehitleri İçin Yürüdü

Memur-sen Konfederasyonu 15 Temmuz Şehitleri İçin Yürüdü

Memur-sen Konfederasyonu 15 Temmuz Şehitleri İçin Yürüdü

Memur-sen Konfederasyonu 15 Temmuz Şehitleri İçin Yürüdü

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