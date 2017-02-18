Memur-sen Üyelerine Kanser Konulu Seminer

Medicana Konya Hastanesi, Memur-Sen üyelerine kanser hastalığının anlatıldığı seminer verdi.

Medicana Konya Hastanesi, Memur-Sen üyelerine kanser hastalığının anlatıldığı seminer verdi.

"Kanserden Değil, Geç Kalmaktan Kork" konulu seminerde Medicana Konya Hastanesi Genel Cerrahi bölümünden Doç. Dr. Ahmet Okuş kanserden, tedavi yöntemlerinden ve son teknoloji uygulamalardan bahsetti. Kanser ile ilgili, halk arasında en çok merak edilenleri de anlatan Doç. Dr. Ahmet Okuş, katılımcıların sorularını cevaplandırdı.