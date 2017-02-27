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Memur-sen’den Referandum Toplantısı

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Memur-sen’den Referandum Toplantısı
Memur-Sen Bursa İl Temsilciliği, "Memur-Sen'e davet, referanduma evet" sloganı ile teşkilat mensuplarıyla buluştu.

Memur-Sen Bursa İl Temsilciliği, "Memur-Sen'e davet, referanduma evet" sloganı ile teşkilat mensuplarıyla buluştu.

Memur-Sen Bursa İl Temsilciliği, Merinos AKKM'de referandum süreciyle ilgili teşkilat buluşması gerçekleştirdi. Çok çalışacaklarını ifade eden Memur-Sen İl Temsilcisi Numan Şeker, "Karargah rahatsız dönemleri geçti artık. Karargah rahatsız değil, onu yazdıranlar rahatsız. Şu an askeriyede çalışan kadın subay, astsubaylar başörtüsü takarak çalışacak. Siz ne rahatsızlığından bahsediyorsunuz? Türkiye yıllarca iktidar olmadıkları halde kurumlar vasıtasıyla muktedir olanlar rahatsız. O yüzden referanduma hayır diyorlar" dedi.

Program öncesi konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin 48 gün sonra referandum süreci yaşayacağına işaret ederek, "18 maddelik anayasa değişiklik paketimiz 16 Nisan tarihinde milletimizin onayına sunulacak. 25 Şubat itibariyle biz referandum sürecini başlatmış olduk. Bu akşam Memur-Sen ve ona bağlı sendikalarımızın yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldik. Onlara yeni anayasa değişiklik paketinin Türkiye'nin geleceğine ve istikbaline ilişkin ne gibi avantajlar sağlayabileceğini anlatacağız. Bu yönetim modelinin avantajlarını özellikle de hayır cephesinde buluşan kesimlerin bu değişiklik paketinin muhtevasını değil de daha ziyade muhtevası ile bağlı olmayan, gerçeklikle bağı kopuk olan eleştirilerini konuşup, değerlendireceğiz. Türkiye'nin 2023 ve bundan sonraki hedeflerine ulaşması bakımından yürütmedeki çift başlılığı, istikrarsız dönemleri ortadan kaldıracak, her şeyden önemlisi vesayet odaklarının direncini kırıp adeta onları tasfiye edeceğini düşündüğümüz hükümet modelini anlatıp milletimizin takdirine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Günay Kaya, "1 milyonu aşkın Memur-Sen camiası, Bursa'da da 11 hizmet iş kolunda çalışmalarını sürdürüyor. Bugün Bursa muhteşem bir programa ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin gerçeğini, talihini, Türkiye'nin fırsatlarını konuşacağız. 16 Nisan'ı analitik bir şekilde değerlendireceğiz. Niçin evet dediğimizi 2 kere 2 dört eder şekilde herkesin anlayabileceği bir sadelikte ve yalınlıkta bugün burada teşkilat mensupları ile müzakere edip tartışacağız. İstiyoruz ki buradan bir sinerji çıksın, Bursa'yı kaplasın. O Bursa'nın sinerjisi de 81 ilimize dalga dalga ulaşsın. Bugün bu salonun atmosferi bence buna ulaşacağımızı gösteriyor" dedi.

Memur-sen’den Referandum Toplantısı

Memur-sen’den Referandum Toplantısı

Memur-sen’den Referandum Toplantısı

Memur-sen’den Referandum Toplantısı

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