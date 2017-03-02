Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından "Memur-Sen'e davet tercih evet" konulu konferans düzenlendi.

Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından "Memur-Sen'e davet tercih evet" konulu konferans düzenlendi.

Adıyaman Belediye Konferans Salonunda düzenlenen konferansa Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez, Memur-Sen Adıyaman İl Temsilcisi Ali Deniz, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan, sendika üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Düzenlenen konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Memur-Sen Adıyaman İl Temsilcisi Ali Deniz, 15 Temmuz'da gösterdikleri millet ve vatan sevdalarını 16 Nisan'da taçlandırmak için "Evet" diyeceklerini vurguladı.

Başkan Deniz, "Kurucu genel başkanımız merhum Akif İnan'ın, 92'de bir avuç adanmış arkadaşıyla, göl kenarında nehirler düşlediği bir iklimden, bugün 12 bin üyesiyle ilimizin, 1 milyonu aşan üyesiyle de Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük emek örgütü olmanın haklı gurur ve heyecanını yaşamakta olduğumuz için rabbime öncelikle hamd ediyorum. Memur-Sen olarak, kuruluşumuzdan bugüne, kamu çalışanlarının taleplerini kazanıma dönüştürerek sendikacılığın, ülkemizin sivilleşme ve özgürleşme süreçlerinde sorumluluk alarak sivil toplumculuğun, mazlum ve mağdurlara elini uzatarak insani duruşun, milletten yana taraf oluşun ve vesayetten kurtuluşun mücadelesini veren bir teşkilatız. Bizler darda ve zorda kalanların, Memur-Sen sizliğin ne demek olduğunu yaşamış olanların kabul olmuş duası ve Şubat soğuğunda, boncuk boncuk ter döken savunan adamın rüyasıyız. 15 Temmuz akşamı karanlık çökmeye başladığında bu ülkeye en büyük ihaneti gösteren hainlere karşı, ilk tepkiyi veren ilk teşkilat olarak saat 23 sularında açıklama yapıp, millet iradesinin yanında, darbenin de sonuna kadar karşısındayız diyerek tüm üyelerimizle meydanlara indik. Bu ihaneti unutmadık, asla unutmayacak ve unutturmayacağız. 15 Temmuz teşkilat olarak bizim imtihan tarihimizdi ve hamdolsun bu imtihanı başarıyla atlattık. Sokaklara inip meydanı dolduran, milletin yanında yer alan teşkilatımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Deniz konuşmasına şöyle devam etti:

"Büyük Memur-Sen ailesinin Adıyaman'daki neferleri olarak tarihe karşı sorumluluğumuzu yerine getirerek bu ülkenin geleceğini 16 Nisan'da hep birlikte belirleyeceğiz. Bugün de yine hep beraber meydanlara ineceğiz, çünkü biz, biliyoruz ki ülkenin siyasal ve ekonomik istikrarı olmadan, çalışma huzuru ve sendikal kazanımlarının da istikrarı olamayacaktır. Demokratik kazanımlarımızın geriye gitmemesi, yeni kazanımların edinilmesi ve bunların anayasal teminat altına alınması için evet diyeceğiz. 15 Temmuz'da gösterdiğimiz millet ve vatan sevdamızı 16 Nisan'da taçlandırmak için evet diyeceğiz. Bu ülkenin yaşadığı travmayı, bu ülkeye yaşatılan türbülansı görmeyenler evetin kıymetini elbette bilemezler. Yerli ve milli sivil toplum anlayışının gücünü sahaya, masaya, meydanlara ve öznesi olduğumuz mecralara aktarmakta, yansıtmakta kararlıyız, kararlı olacağız. Omuzlarımıza yüklediğimiz ve yüklenmekten çekinmediğimiz vatan, millet ve özgürlük sevdasını bu vatan toprağının her karışına taşıyarak gece gündüz demeden, durmadan ve dinlenmeden çalışacağız. Ertelediğimiz ve erteleyeceğimiz sorumluluklarımızın karşımıza bir dağ yığını olarak çıkacağı şuuruyla birliğimize ve dirliğimize kast eden tüm hainlerin ve şer odaklarının karşısına dikilerek evet diyeceğiz."

"En büyük toplu sözleşmeyi gerçekleştirdik"

Daha sonra konuşan Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan, "Konfederasyon olarak en büyük kazanımız toplu sözleşme hakkıyla 2015 yılında gerçekleştirilen 3. toplu sözleşmeyle bugüne kadar yapılmış en iyi toplu sözleşmeyi gerçekleştirdik. Özlük hakları ve çalışma şartları toplu sözleşme kapsamı altındadır. Mesailer cuma namazına göre ayarlıdır. Emekli maaşlarına ilave yüzde 25 artışlar sağlarken emekli ikramiyelere de 10 bin TL civarında artışlar elde ettik. Mücadelemiz aynı zamanda bu ülkeyi de özgürleştirme, rafa kaldırmış özgürlükleri yeniden kazanma vesayet sistemini ortadan kaldırma mücadelesi bu anlamda önümüzde bir referandum süreci var biz bugüne kadar bu ülkeyi nasıl özgürleştirecek çalışmalara destek verdiysek bugünde referanduma sunulan anayasa değişikliğine aynı kararda aynı güçle hep birlikte destek olacağız evet diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen ise konuşmasında, "Biz Türkiye'nin en büyük konfederasyonu olarak burada bir çağrı yapıyoruz. Şimdi yeni bir ufkun menzilinde yeni bir söz söylemek için tekrar bir aradayız. Sefer bizden zafer Allahtan, seferimiz kutlu olsun. 15 Temmuz darbe girişimi olduysa terör olaylarının arkasındaki güçleri bilirsek FETÖ, PKK, DAEŞ, PDY terör örgütlerinin sebeplerini iyi anlarsak ekonomik operasyonun dolaylı stratejinin bir parçası olduğunu anlarsak işte hedefin neden Türkiye olduğunu çok iyi anlarız. Biz durum tespiti yapıyoruz yoksa dostta düşmanda bilsin ki biz diz çökmeyiz. Çünkü bizim imanımız tam Allah var gam yok demişiz. Dün diz çökmedik, bugün diz çökmüyor Allah'ın izniyle yarında diz çökmeyeceğiz. Neden evet mi diyoruz, vesayetin fes edilmesi ve demokratik hukuk devletinin güçlenmesi için evet diyoruz, yargının tarafsızlığı için evet diyoruz. Milli egemenlik için evet diyoruz bağımsız ve tarafsız yargı için evet diyoruz, yeniden büyük bir Türkiye için evet diyoruz iradesine sahip bir Türkiye için evet diyoruz" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Memur-Sen Adıyaman İl Temsilcisi Ali Deniz tarafından Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen'e tablo takdim edildi. Daha sonra hatıra fotoğrafları çekildi.