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Menderes’in Hatırasına Bakan Eroğlu Sahip Çıktı

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Menderes’in Hatırasına Bakan Eroğlu Sahip Çıktı
Merhum Başbakanlardan Adnan Menderes döneminde yapılan ancak bir ayağı hasar gördüğü için kullanılamaz hale gelen İzmir Kınık'taki köprü Orman ve...

Merhum Başbakanlardan Adnan Menderes döneminde yapılan ancak bir ayağı hasar gördüğü için kullanılamaz hale gelen İzmir Kınık'taki köprü Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun özel talimatı ile yeniden yapıldı.

Demokrat Parti döneminde merhum Başbakanlardan Adnan Menderes'in yaptırıp Kınık'a hediye ettiği 60 yıllık köprüye Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu sahip çıktı. Dere yatağındaki bozulma sebebiyle bir ayağı hasar gördüğü için kullanılamaz hale gelen köprü Eroğlu'nun talimatıyla yeniden yapıldı.

2 Milyon Liraya Mal Oldu

Mayıs 2016'da ihale edilen ve Temmuz ayında yer teslimi yapılarak inşaatına başlanan İzmir-Kınık-Yayakent Kırkgeçit Dere Islahı Projesi çerçevesinde inşa edilen köprü jet hızıyla tamamlandı. 2,5 ay gibi kısa bir sürede bitirilen köprü yaklaşık 2 milyon liraya mal oldu. İnşaat süresince geçici köprü yapılarak ulaşımın hiç kesilmediği Adnan Menderes Köprüsü'nün kenar ve orta ayak temeline 24 adet fore kazık çakıldı. Uzunluğu 47,5 metre olan köprü hem Bergama, Kınık ve Manisa Yuntdağı'nın mahallelerini hem de gönülleri birbirine bağlayacak.

"Adnan Menderes'in Hatırasına Sahip Çıktık"

"Köprü ile demokrasi şehidimizin adı da hatırası da sonsuza kadar yaşayacak" diyen Eroğlu, "Adnan Menderes'in hatırasına sahip çıktık. Onu ve eserlerini bu milletin gönlünden kimse silemez " değerlendirmesinde bulundu.

Menderes’in Hatırasına Bakan Eroğlu Sahip Çıktı

Menderes’in Hatırasına Bakan Eroğlu Sahip Çıktı

Menderes’in Hatırasına Bakan Eroğlu Sahip Çıktı

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