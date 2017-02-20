Menderes’te Deve Güreşleri

Menderes Belediyesi tarafından bu yıl 3.'sü düzenlenen Deve Güreşleri Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Menderes Belediyesi tarafından bu yıl 3.'sü düzenlenen Deve Güreşleri Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

3. Menderes Deve Güreşleri Festivali Çileme Mahallesinde düzenlendi. Yörük kültürünün bir parçası olan festivalde tülü cinsi 100 deve güreşti. Ege Bölgesinin dört bir yanından getirilen develerin güreştiği ücretsiz etkinlikte, çok sayıda vatandaş da stantlardaki yiyecekleri tattı ve mangal keyfi yaptı. Festivale, yöresel kıyafetleri ile AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya ve Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu da katıldı. Deve güreşlerini izlemeye gelen vatandaşlar, organizasyon nedeniyle Başkan Soylu'ya teşekkür etti.

Saha, festivale özel hazırlandı

Festival kapsamında dün kortej yürüyüşü ve yaren gecesi düzenlendi. Menderes Kaymakamlığı önünden başlayan ve Menderes Belediyesi önünde son bulan kortej yürüyüşüne ilçe protokolü ve vatandaşların yanı sıra mehter takımı ve halk dansları ekipleri de eşlik etti. Akşam Menderes Belediyesi Nikah ve Kongre Sarayında gerçekleşen yaren gecesinde ise halk müziği ziyafeti yaşandı. Deve güreşleri için Çileme Mahallesindeki eski top sahası belediyenin fen işleri ekipleri tarafından özel olarak hazırlandı. Etkinliğe katılan vatandaşların güreşleri rahat şekilde izleyebilmesi için alana özel olarak tribün kuruldu. Dozerle çevre düzenlemesinin yapıldığı alanda tel örgü ve beton direkler sağlamlaştırılırken, saha etrafı kilit parke ve tretuvar ile döşendi. İdari bina ve tuvaletlerin yapıldığı alan, aydınlatma direklerinin yerleştirilmesiyle hazır hale getirildi.

"Yörük kültürünü yaşatıyoruz"

Festivalde konuşan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, "Menderes Belediyesi olarak Yörük kültürümüzü yaşatmak adına deve güreşlerini ilçemize kazandırmıştık. Güreşler örf ve adetlerimizi yaşatmanın yanı sıra ekonomik ve kültürel açıdan da önem taşıyor. Bizim deve güreşlerini, bu festivalleri düzenlememizin tek bir gayesi var; Türk kültürünü ve Yörük kültürünü gelecek nesillere aktarmak. Belediyecilik sadece yol yapmak, su getirmek değildir. En önemli hizmet bu kültürü gelecek nesillere aktarmaktır. Eğer bu festivalleri düzenlemezsek bu birlik ve kardeşlik ortamını tesis edip çocuklarımıza aktaramayız. İşte o zaman bu memlekete ihanet etmiş oluruz" dedi.