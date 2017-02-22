Menderes’te Üreticilere Eğitim

Menderes İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Efemçukuru Mahallesinde üreticilere bağda budama eğitimi verildi.

Menderes İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Efemçukuru Mahallesinde üreticilere bağda budama eğitimi verildi.

Menderes'in Efemçukuru Mahallesinde Menderes İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından bağda budama konusunda üreticiler bilgilendirildi. Ziraat Yüksek Mühendisi Belgin Doğan ve Ziraat Mühendisi Ayla Özkan tarafından köy kahvesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü personelleri Ziraat Yüksek Mühendisi Turcan Teker ve Ziraat Yüksek Mühendisi Oğuzhan Soltekin tarafından üreticilere uygulamanın nasıl yapılması gerektiği anlatıldı.

Uygulama yapıldı

Bilgilendirme sonrasında bölgede uygulama amacıyla belirlenen yer bağı ve telli terbiye bağlarına gidilerek budama demonstrasyonu gerçekleştirildi. Ayrıca üreticilere uygulama imkanı verildi ve yaptıkları eksik ya da hatalı uygulamalar ayrıntılı bir şekilde konuşuldu, soruları yanıtlandı.

Devam edecek

Çalışmayla ilgili açıklamada bulunan Menderes İlçe Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürü Engin Altunoğlu, "İlçemizdeki üreticiler için çeşitli zamanlarda uygulamalı bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız çalışmalarda amacımız üreticilerimizi doğru tarıma yöneltmek ve üterim kalitesini arttırmaktır. Efemçukuru'nda da yaptığımız çalışma çok verimli geçti. Üreticilerimiz toplantımıza büyük ilgi gösterdi. Bu tür toplantılarımızı ilçemizin her noktasında farklı konularda da yapmaya devam edeceğiz" dedi.