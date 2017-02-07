Menemen keyfi hüzünlü bitti

Samsun'da Çakallı mevkisinde menemen yemeden dönen gençlerin içinde bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Samsun'un Atakum İlçesi Samsun-Ankara karayolu 10. kilometresi Adalar mevkisinde meydana gelen kazada, Samsun'dan Kavak İlçesi Çakallı mevkisine menemen yemeğe gidip geri dönen Fatih D. (23) idaresindeki 55 AUA 03 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkıp takla attıktan sonra çam ağaçlarını parçalayarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Fatih D. ile yanında bulunan Kadir H. (24) ve Zafer Göz (34) yaralandı. Yaralılar 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Zafer Göz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.