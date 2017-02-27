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MENTEŞOĞLU DUALARLA ANILDI

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MENTEŞOĞLU DUALARLA ANILDI
Samsunspor’un "Hasbi Ağa" lakaplı efsane başkanı merhum Hasbi Menteşoğlu, ölümünün 15'inci yılında Çarşamba Göğceli Mezarlığı’nda bulunan kabri başında düzenlenen törende dualarla anıldı.

Samsunspor’un "Hasbi Ağa" lakaplı efsane başkanı merhum Hasbi Menteşoğlu, ölümünün 15'inci yılında Çarşamba Göğceli Mezarlığı’nda bulunan kabri başında düzenlenen törende dualarla anıldı. Anma törenine Samsunspor eski Başkanı Hakkı Tomaç, Samsunspor Kulüp Müdürü Metin Koçer, Samsunspor Gençlik ve Geliştirme Sorumlusu Teknik Direktör Beşim Durmuş ve alt yapı futbolcuları katıldı. Menteşoğlu'nun kabrine çelenk koyarak,  Menteşoğlu gibi bir başkanı unutmanın çok zor olduğunu dile getiren Eski Başkan Tomaç, "Hasbi Menteşoğlu, Samsunspor için çok önemli bir isim ve idoldür. Hasbi Menteşoğlu'nun bu camiaya katkısı büyük ve unutulamazdır. Bu nedenle onu unutmak mümkün değildir. Rahmetle anıyoruz" diye konuştu.

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