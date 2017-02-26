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Merakla Beklenen Ticaret Merkezi Tamamlandı

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Merakla Beklenen Ticaret Merkezi Tamamlandı
Şehitkamil Belediyesinin Fıstıklık Mahallesinde yapımına başladığı ticaret merkezinin yapım çalışmaları sona erdi.

Şehitkamil Belediyesinin Fıstıklık Mahallesinde yapımına başladığı ticaret merkezinin yapım çalışmaları sona erdi. Mahalle halkı, tüm ihtiyaçlarını kısa sürede tamamlanan ticaret merkezinden karşılayacak.

Şehitkamil Belediyesi tarafından Fıstıklık Mahallesi'nde uygulanan imar projesi kapsamında binaların altına dükkan-işyeri yapma ve açma Meclis kararıyla yasaklanmıştı. Şehitkamil Belediyesi, Fıstıklık Mahallesindeki yerleşim yoğunluğuna bağlı olarak ortaya çıkan alışveriş ihtiyacının karşılanması için hemen ticaret merkezi yapımına başladı. Kısa süre içinde tamamlanan ticaret merkezinin açılışı önümüzdeki günlerde yapılacak ve vatandaşın hizmete sunulacak. Yapılan ticaret merkezinde 20 dükkan var. Bu dükkanlardan bir tanesi 1 ekmek üretim imalathanesi, 1 tanesi market ve 18 tane değişik ebatlarda dükkan olacak. Tamamlanan ticaret merkezi ile vatandaşın tüm ihtiyaçları tek merkezden karşılanacak.

Fıstıklık Mahallesinin yeni oluşmuş bir mahalle olduğunu belirten Mahalle Muhtarı Ali Güler, Şehitkamil Belediyesinin örnek bir mahalle konsepti oluşturduğuna vurgu yaptı. Şehitkamil Belediyesinin ilçedeki vatandaşların daha nitelikli bir hayat yaşaması için çalıştığını dile getiren Muhtar Güler, hizmetlerin mahalleli tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.

"Çalışmalar önümüzdeki 50 yıl düşünülerek yapıldı

Türkiye'ye örnek vizyon bir projenin mahallelerinde uygulandığını ifade eden Muhtar Ali Güler, gelecek adına önemli bir yatırımdan faydalanacaklarını kaydetti. Ali Güler, şunları söyledi:

"Fıstıklık Mahallesi, 3-4 yılda yapılaştı. Şehitkamil Belediyemiz, burada hizmetlerini çok güzel yaptı. Binaların altında ticari alan yasağı vardı. Şuanda hiçbir apartmanın altında ticari faaliyette bulunan bir alan yoktur. Şehitkamil Belediyemiz, vatandaşın ihtiyacını karşılamak için ticaret merkezi yaptı. Bu ticaret merkezinin içinde vatandaşın tüm ihtiyaçlarına cevap verilecek. Yapılan bu ticaret merkezi, halkımız için gerçekten çok faydalı oldu. Mahallemizde örnek bir altyapı çalışması yürütüldü. Yollar geniş yapıldı. Mahallede park sorunu yok. Şehitkamil Belediyemiz, en az önümüzdeki 50 seneyi düşünerek bu hizmetleri yaptı. Çok yakın bir zamanda ticaret merkezimizin açılışı yapılacak. Vatandaşlarımız, her türlü ihtiyaçlarını ticaret merkezinden karşılayacak. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun."

Merakla Beklenen Ticaret Merkezi Tamamlandı

Merakla Beklenen Ticaret Merkezi Tamamlandı

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