  • BIST 89.729
  • Altın 147,053
  • Dolar 3,7219
  • Euro 3,9220
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 11 °C

Meram Dertlere Derman Olacak

» »
Meram Dertlere Derman Olacak
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde suç mağdurlarına, denetimli serbestlik tedbiri altındaki hükümlülere, eski hükümlülere ve ceza infaz...

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde suç mağdurlarına, denetimli serbestlik tedbiri altındaki hükümlülere, eski hükümlülere ve ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin yakınlarına yönelik olarak suça neden olan veya bir suç neticesinde ortaya çıkan ekonomik nedenleri ortadan kaldırmayı hedefleyen kısa adı MERAM olan Mesleki Rehabilitasyon Merkezi Projesi başvuruları başladı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MERAM Projesi hayata geçirildi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinatör olduğu projeyle, hedef grubunda yer alan kişilere mesleki bilgi ve beceri kazandırarak istihdama katılmaya teşvik etmeyi amaçlıyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Manisa Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı'nın ortak olduğu proje Koruma Kurulu Başkanlığı'nın tüm üye kurumları tarafından da destekleniyor. Bölgede en fazla ihtiyaç duyulan meslek kollarında kalifiye eleman yetiştirecek projeye dahil olmak, proje kapsamında gerçekleştirilecek eğitimlerden yararlanabilmek ve artan miktarlarda ödenecek eğitim ücretleri için Manisa Adalet Sarayı içerisinde bulunan MERAM Proje Ofisine gelmek ve kayıt olmak gerekiyor.

Kontenjan ve başvuru sürelerinin sınırlı olduğu projenin tanıtımıyla ilgili olarak şehrin muhtelif yerlerindeki billboard ve afişlerde de bilgilendirme yapılıyor.

Meram Dertlere Derman Olacak

Meram Dertlere Derman Olacak

Meram Dertlere Derman Olacak

Meram Dertlere Derman Olacak

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akdeniz Belediyesi, Kan Bağışı Kampanyası Düzenleyecek03 Mart 2017 Cuma 12:53
  • Meram Dertlere Derman Olacak03 Mart 2017 Cuma 12:53
  • Bastonla Geldikleri Kozaklı’dan Bastonsuz Ayrıldılar03 Mart 2017 Cuma 12:53
  • Afyonkarahisar’dan, Ecdada 6 Bin 951 Adet Mektup Yazıldı03 Mart 2017 Cuma 12:53
  • 7 Öğretmene ’By Lock’tan 6’şar Yıl Hapis03 Mart 2017 Cuma 12:53
  • Sanko’ya Vergi Teşekkürü03 Mart 2017 Cuma 12:53
  • Saski’de ‘Trafik Güvenliği Eğitimi’03 Mart 2017 Cuma 12:53
  • Başbakan Yardımcısı Canikli’den Şahin’e Ziyaret03 Mart 2017 Cuma 12:53
  • Başkan Yılmaz’dan Sporseverlere Müjde03 Mart 2017 Cuma 12:53
  • Saü’de ‘Somali-türkiye Dayanışma Günü’ Düzenlenecek03 Mart 2017 Cuma 12:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti