Meram Dertlere Derman Olacak

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde suç mağdurlarına, denetimli serbestlik tedbiri altındaki hükümlülere, eski hükümlülere ve ceza infaz...

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde suç mağdurlarına, denetimli serbestlik tedbiri altındaki hükümlülere, eski hükümlülere ve ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin yakınlarına yönelik olarak suça neden olan veya bir suç neticesinde ortaya çıkan ekonomik nedenleri ortadan kaldırmayı hedefleyen kısa adı MERAM olan Mesleki Rehabilitasyon Merkezi Projesi başvuruları başladı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MERAM Projesi hayata geçirildi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinatör olduğu projeyle, hedef grubunda yer alan kişilere mesleki bilgi ve beceri kazandırarak istihdama katılmaya teşvik etmeyi amaçlıyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Manisa Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı'nın ortak olduğu proje Koruma Kurulu Başkanlığı'nın tüm üye kurumları tarafından da destekleniyor. Bölgede en fazla ihtiyaç duyulan meslek kollarında kalifiye eleman yetiştirecek projeye dahil olmak, proje kapsamında gerçekleştirilecek eğitimlerden yararlanabilmek ve artan miktarlarda ödenecek eğitim ücretleri için Manisa Adalet Sarayı içerisinde bulunan MERAM Proje Ofisine gelmek ve kayıt olmak gerekiyor.

Kontenjan ve başvuru sürelerinin sınırlı olduğu projenin tanıtımıyla ilgili olarak şehrin muhtelif yerlerindeki billboard ve afişlerde de bilgilendirme yapılıyor.