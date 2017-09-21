Meram Gençlik Meclisi Proje Eğitimi Aldı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Meram Gençlik Meclisi üyeleri, Şehrin Tasarım Atölyesinde proje kurgusu eğitimi...

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Meram Gençlik Meclisi üyeleri, Şehrin Tasarım Atölyesinde proje kurgusu eğitimi aldı.

Meram Belediyesi bünyesinde çalışmalarını gerçekleştiren Meram Gençlik Meclisi üyeleri, Kılınçarslan Gençlik Merkezi Eurodesk İrtibat Kişisi Neslihan Hiçdönmez'in verdiği proje kurgusu eğitimine katıldı. Şehrin Tasarım Atölyesinde gerçekleşen eğitimle katılımcıların simülasyonlarla proje yapmaları desteklendi. Gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi verilen eğitimde ortaya çıkarılan fikirlerin projeye dönüştürülme noktasında atölye çalışması gerçekleştirildi.

Meram Gençlik Meclisi, her alanda farklı fikirleri ortaya çıkarabilme noktasında çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu fikirleri Eurodesk kapsamında projelere dönüştürmek için bu tarz eğitimlere önem veriliyor.