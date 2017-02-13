Meram Minyatür Yarışması Sonuçları Açıklandı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Meram'ın geçmişten günümüze tarihi güzelliklerinin anlatıldığı "Meram" isimli minyatür...

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Meram'ın geçmişten günümüze tarihi güzelliklerinin anlatıldığı "Meram" isimli minyatür yarışmasında dereceye giren eserler belirlendi.

Farklı üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri'nden akademisyenler ile minyatür sanatçılarından oluşan jüri üyelerinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda yarışmada dereceye giren eserler ile sergilenmele ve satın alınmaya değer eserler belirlendi. Birinciliği Konya'dan Rıdvan Ak, ikinciliği Ankara'dan Figen Kubatoğlu kazanırken üçüncülüğe ise İstanbul'dan Figen Çelebioğlu'nun minyatürü layık görüldü.

Yarışmada birinciye 12 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 8 bin, dördüncüye 5 bin, beşinciye 2 bin, altıncıya bin TL'lik ödül verilecek. Bununla birlikte dereceye giremeyen eserlerden, jürinin uygun gördüğü eserlere de çeşitli hediyeler verilecek. Ödül töreninin ne zaman ve nerede yapılacağı önümüzdeki günlerde Meram Belediyesi'nin web sitesinden duyurulacak.