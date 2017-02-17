Merasim Sokak Saldırısının Üzerinden Bir Yıl Geçti

Ankara Merasim Sokak'ta 17 Şubat 2016 tarihinde gerçekleştirilen ve 29 kişinin hayatını kaybettiği, 61 kişinin yaralandığı terör saldırısının üzerinden...

Ankara Merasim Sokak'ta 17 Şubat 2016 tarihinde gerçekleştirilen ve 29 kişinin hayatını kaybettiği, 61 kişinin yaralandığı terör saldırısının üzerinden bir yıl geçti.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve askeri lojmanların yakınında bulunan Merasim Sokak'ta askeri servis araçlarının geçişi sırasında meydana gelen patlamanın üzerinden bir yıl geçti. 17 Şubat 2016 akşamı saat 18.30 sıralarında, Ankara-Eskişehir Karayolu'nu Dikmen Caddesi'ne bağlayan Merasim Sokak üzerinde seyreden 2 servis aracına bomba yüklü bir otomobille gerçekleştirilen saldırıda 29 kişi hayatını kaybederken, 61 kişi de yaralanmıştı.

Saldırının ertesi günü kameraların karşısında geçen dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu yaptığı açıklamada, saldırının YPG tarafından gerçekleştirildiğini, failin ise Salih Neccar olduğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin terörle mücadelesinde verdiği kayıplara yenilerinin eklenmesi, milletçe yüreğimizi yaralamakta, sabrımızı zorlamaktadır. Ahlaki ve insani hiçbir sınırı olmayan bu saldırıları gerçekleştiren piyonlarla ve onların arkasındaki güçlerle mücadelemizi, her gün daha kararlı bir şekilde sürdüreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

PKK/KCK, PYD yöneticileri hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Saldırının ardından Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Zübeyir Aydar ve Remzi Kartal, PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin elebaşı Salih Müslim, PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık, Murat Karayılan ve Fehman Hüseyin'in de bulunduğu 48 terör örgütü elemanı hakkında yakalama kararı çıkarılması istendi.

Başsavcılığın talep yazısında, soruşturma sürecinde, bomba yüklü aracın patlatılması şeklinde gerçekleşen terör eyleminin talimatının terör örgütü PKK/KCK'nın üst yönetimi tarafından verildiğinin, bu talimat sonrasında örgüt mensuplarınca eylemin gerçekleştirildiğinin, eylemin düzenlenmesi sırasında örgüt üyesi olmayan bir kısım şüphelilerin de örgüte yardım ettiğinin belirlendiği belirtildi.

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, terör örgütünün üst düzey yöneticileri ve üyelerinin aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

68 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame kapsamında 68 kişi hakkında 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Yargılama süreci 14 Mart 2017'de başlayacak

İddianameyi kabul eden mahkeme heyeti, yargılamanın 14 Mart 2017'de başlamasına ve takip eden iki günde de duruşmalara devam edilmesine karar verdi. Heyet, kuvvetli suç şüphesi ve mevcut delil durumunu dikkate alarak tutuklu 16 sanık hakkında, bu hallerinin devamına hükmetti.

İddianamede zanlılar; örgüt yöneticileri, eyleme iştirak eden şüpheliler olarak ayrıldı. 34'ü örgüt yöneticisi olan zanlıların isimleri şöyle sıralandı:

"Mustafa Karasu, Murat Karayılan, Cemil Bayık, Hülya Oran, Nuriye Kesbir, Elif Yıldırım, Ali Haydar Kaytan, Sultan Kocabey, Duran Kalkan, Sabri Ok, Remzi Kartal, Zübeyir Aydar, Fehman Hüseyin, Muzaffer Ayata, Mehmet Tören, İsmail Özden, Rıza Altun, Layika Gültekin, Mahmut Dora, Güleser Törün, Hülya Eroğlu, Gülüzar Tural, Gülüşan Eksen, Salih Müslim, Filiz Duman, Engin Karaaslan, Salman Kurtulun, Ayfer Kordu, Menafi Beyazıt, Süleyman Şahin, Fethi Şarlatan, Hamiyet Yalçınkaya, Mehmet Tahir Kılıç ve Murat Üçer."