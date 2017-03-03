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Mercedes 1 Milyon Aracı Geri Çağırdı

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Mercedes 1 Milyon Aracı Geri Çağırdı
Alman otomobil devi Mercedes, 2015-2017 yılları arasında üretilen A-, B-, C ve E sınıfı otomobillerden CLA, GLA ve GLC modellerinin motor bölümünde oluşan...

Alman otomobil devi Mercedes, 2015-2017 yılları arasında üretilen A-, B-, C ve E sınıfı otomobillerden CLA, GLA ve GLC modellerinin motor bölümünde oluşan aşarı ısınma yüzünden yangın meydana gelebiliceği gerekçesiyle dünya genelinde 1 milyonu yakın aracı geri çağırdığını duyurdu.

Motor bölümünde bulunan sert plastikten oluşan parçaların aşırı ısınmadan doyalı yanma ihtimali olabileceği, bu sorunu giderebilmek için geri çağrılan araçlara bir saat içinde yeni bir parça takılarak sorunun giderileceği açıklandı.

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