Mercedes tutkunları Samsun'da buluşacak

Samsun'da 1 Ekim'de "2. Mercedes Kulüp Buluşması" düzenlenecek.

Samsun Mercedes Kulübü Başkanı Ceyhun Ercan, geçen yıl düzenledikleri '1. Mercedes Kulüp Buluşması'na 250'den fazla aracın katıldığını anımsattı. Bu yıl da '2. Mercedes Kulüp Buluşması'nı 1 Ekim Pazar günü gerçekleştireceklerini belirten Ercan, organizasyonu Atakum Belediyesinin katkılarıyla Kuru Pelit Yat Limanı'nda düzenleyeceklerini kaydetti.

Organizasyonu 'Modelin ne olursa olsun Mercedes olsun' sloganıyla hazırladıklarını aktaran Ercan, " 1 Ekim Pazar programımız, saat 11.00'de Atakum sahil girişinden itibaren başlayan konvoy ile start alacak. Kuru Pelit Yat Limanı'ndaki program bir dakikalık saygı duruşu, kemençe, tulum dinletisi, çocuklar mercedes akülü araba yarışı, dans ve halk oyunları, Mercedes ödül töreni ile devam edecek." dedi.