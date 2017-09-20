  • BIST 104.697
  • Altın 146,590
  • Dolar 3,4725
  • Euro 4,1668
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 37 °C
  • Ankara 33 °C
  • İzmir 35 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 27 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 34 °C
  • Rize 27 °C
  • Trabzon 26 °C

Mercedes tutkunları Samsun'da buluşacak

»
Mercedes tutkunları Samsun'da buluşacak
Samsun'da 1 Ekim'de "2. Mercedes Kulüp Buluşması" düzenlenecek.

Samsun Mercedes Kulübü Başkanı Ceyhun Ercan, geçen yıl düzenledikleri '1. Mercedes Kulüp Buluşması'na 250'den fazla aracın katıldığını anımsattı. Bu yıl da '2. Mercedes Kulüp Buluşması'nı 1 Ekim Pazar günü gerçekleştireceklerini belirten Ercan, organizasyonu Atakum Belediyesinin katkılarıyla Kuru Pelit Yat Limanı'nda düzenleyeceklerini kaydetti.

Organizasyonu 'Modelin ne olursa olsun Mercedes olsun' sloganıyla hazırladıklarını aktaran Ercan, " 1 Ekim Pazar programımız, saat 11.00'de Atakum sahil girişinden itibaren başlayan konvoy ile start alacak. Kuru Pelit Yat Limanı'ndaki program bir dakikalık saygı duruşu, kemençe, tulum dinletisi, çocuklar mercedes akülü araba yarışı, dans ve halk oyunları, Mercedes ödül töreni ile devam edecek." dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fındık olayı fazla abartıldı20 Eylül 2017 Çarşamba 15:07
  • Vali'ye Ahilik Haftası ziyareti20 Eylül 2017 Çarşamba 14:42
  • Uğur Okulları, onları unutmadı20 Eylül 2017 Çarşamba 13:55
  • YARGIDAN 'GÜLSAN İÇİN' 2. FREN20 Eylül 2017 Çarşamba 09:00
  • 62'lik adama taciz gözaltısı19 Eylül 2017 Salı 19:45
  • Bakkal fuhuşa aracı olmuş19 Eylül 2017 Salı 19:44
  • Tekkeköy’den Bursa ve Çanakkale gezisi19 Eylül 2017 Salı 19:38
  • Reyan kansere yenildi19 Eylül 2017 Salı 19:32
  • Kavak'ta temizlik seferberliği19 Eylül 2017 Salı 19:20
  • TMMOB'un yetkileri kaldırılmak isteniyor19 Eylül 2017 Salı 19:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti