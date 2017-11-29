Merdivenlerde Ev Ekmeği Yaparken Tüp Alev Aldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ev ekmeği yapılacağı esnada alev alan piknik tüpü itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ev ekmeği yapılacağı esnada alev alan piknik tüpü itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın terasında yağmurdan dolayı ev ekmeği yapamayan aile, binanın merdiven boşluğunda ekmek yapmaya çalıştı. Ekmek yapmak isteyen aile tüple tandırı yakmak isterken biranda piknik tüpü adeta alev topuna döndü. Kendi imkanlarıyla ateşi söndüremeyen bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.