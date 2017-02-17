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“Merhaba Bebek” Yenimahallelileri Sevindirmeye Devam Ediyor

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“Merhaba Bebek” Yenimahallelileri Sevindirmeye Devam Ediyor
Yenimahalle Belediyesinin yeni doğum yapmış annelere ya da doğum yapacak anne adaylarına destek olmak ve dünyaya gözlerine açan bebeği güzelliklerle karşılamak...

Yenimahalle Belediyesinin yeni doğum yapmış annelere ya da doğum yapacak anne adaylarına destek olmak ve dünyaya gözlerine açan bebeği güzelliklerle karşılamak için Eylül 2015'te hayata geçirdiği "Merhaba Bebek" projesi, bugüne kadar 2 bin 50 aileyi sevindirdi.

Maddi durumu iyi olsun olmasın Yenimahalle sınırları içinde yaşayan bütün vatandaşların yararlandığı proje ile ufak da olsa aile bütçesine destek sağlayan Yenimahalle Belediyesi, 2015 yılından bu yana dağıttığı hediyelerle 2 bin 50 bebeği sevgiyle kucakladı. Anne çantası ve hastane çıkış setinden oluşan hediyeler, ailelerin yüzünü güldürdü.

Yenimahalleli vatandaşların beğenisini kazanan proje, bu yıl da hediye dağıtmaya devam ederken aileler, hediyelerini Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezinden temin edebildikleri gibi dilerlerse belediye ekipleri tarafından evlerine de teslim ediliyor. 0-3 ay arasındaki bütün bebeklere verilen hediyelerin teslimi sırasında vatandaşlardan sadece bebeğin kimlik fotokopisi isteniyor.

Doğum ve doğumdan sonraki sürecin maddi yönden aileleri zorladığını ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Her aile bebeklerine güzel bir yuva hazırlamak ve onları iyi şartlarda yetiştirmek ister. Bu düşünceden yola çıkarak, bu aşamada çorbada bir tuzumuz olsun istedik ve bu projeyi hayata geçirdik. Yenimahalle'de yaşayan ve dünyaya gözlerini açan bebeklerimize hastane çıkış seti, annelerine de anne çantası armağan ediyoruz. Ailelerin bebek heyecanına ortak olurken bizden de bir hatıra kalsın istiyoruz" diye konuştu.

“Merhaba Bebek” Yenimahallelileri Sevindirmeye Devam Ediyor

“Merhaba Bebek” Yenimahallelileri Sevindirmeye Devam Ediyor

“Merhaba Bebek” Yenimahallelileri Sevindirmeye Devam Ediyor

“Merhaba Bebek” Yenimahallelileri Sevindirmeye Devam Ediyor

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