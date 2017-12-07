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Meriç-ergene Havzası Yönetim Heyeti Toplantısı

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Meriç-ergene Havzası Yönetim Heyeti Toplantısı
Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'ın başkanlığında Meriç-Ergene Havzası Havza Yönetim Heyeti toplantısı yapıldı.

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'ın başkanlığında Meriç-Ergene Havzası Havza Yönetim Heyeti toplantısı yapıldı.

Toplantıda Vali Mehmet Ceylan, Meriç-Ergene Havzası Koordinatör Valisi ve Havza Yönetim Heyeti Başkanı olarak açılış konuşması yaptı. Vali Ceylan konuşmasında; "Belli havzalarda havzaların yönetimi ile ilgili çevre İller ve katılımcılarla birlikte yönetime ilişkin altı ayda bir toplantılar yapılıyor. Ergene havzası ile ilgili de bazı projeler üretiliyor hem bu projeleri değerlendireceğiz hem de Devlet Su İşleri tarafından gerçekleştirilen Atık Su Arıtma Tesislerinin işletilmesine dair değerlendirmelerde bulunacağız. Ergene Havzası Koruma Eylem Planını hayata geçirip 2018 yılı içerisinde sorunları çözerek havzayı daha sağlıklı ve çevreci yönetmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu nedenle herkes üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmelidir" dedi.

Vali Ceylan7ın konuşmasının ardından Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup Karaaslan, "Ergene Havzası Koruma Eylem Planının Uygulanmasındaki Güncel Durum" hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Katılımcı kurum ve kuruluşların sunumlarının yapılması ile devam eden toplantı, kurul çalışmalarının değerlendirilmesi, görüş ve önerilerin alınmasının ardından son buldu.

Toplantıya Vali Mehmet Ceylan'ın yanı sıra, Su Yönetimi Genel Müdürü Dr. Bülent Selek, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Hanoğlu, Kırklareli Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürü Nesip Özden, Ergene Derin Deşarj Genel Müdürü Mehmet Ceyhan, belediye, TESKİ ve kurum yetkilileri katıldı.

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