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Merkel, Berlin-münih Arasını 4 Saate İndiren Hızlı Tren Hattını Açtı

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Merkel, Berlin-münih Arasını 4 Saate İndiren Hızlı Tren Hattını Açtı
Münih arasını 4 saate indiren ve yapımı 26 yıl süren hızlı tren hattını düzenlenen törenle hizmete açtı.

Münih arasını 4 saate indiren ve yapımı 26 yıl süren hızlı tren hattını düzenlenen törenle hizmete açtı.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, tamamlanan Münih-Berlin hattında yüksek hızlı tren ICE'nin kokpitinde yeni güzergâhın açılışını yaptı. Yeni hızlı trenle Berlin-Münih arası 4 saatin altına düştü. Berlin-Münih hattındaki yeni ICE hızlı tren, Şansöyle Merkel ve seçkin misafirlerle ilk seferini yaptı. Yolu iki saat kısaltacak olan yeni "sprinter" trenlerin tren ve otobüs firmalarına karşı rakip olacağı kaydedildi.

Yapımına 1996 yılında başlanan Berlin-Münih hızlı tren hattının inşası bu yıl tamamlandı. Yeni tren yolu hattı üzerinde 22 tünel ve 29 köprü bulunuyor. Bu hattaki trenin tepeler ve vadilerden saatte 300 kilometre hızla geçtiği kaydedildi. İki Almanya'nın birleşmesinden sonra Almanya'nın doğu ve batı kesimini birleştirmek üzere ilk 1991 planlanan projenin 10 milyar dolara mal olduğu kaydedildi. Geçen Ekim ayında biletlerinin satışa sunulduğu trenin seferlerinin 10 Pazar günü başlayacağı belirtildi. Münih Berlin hattında üç hızlı trenin karşılıklı olarak her gün yolcu taşıyacağı ve trenlerin seferler sırasında Erfurt ve Nuremberg'da duracağı ifade edildi. Aynı hatta gidecek diğer hızlı trenlerin bu rotada düzenli aralıklarla duracağı ancak onların yolculuğunun 4 saat 25 dakika süreceği kaydedildi.

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