Merkel, Chp Lideri Kılıçdaroğlu İle Görüştü

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın davetlisi olarak 1 günlük çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Almanya Büyükelçilik Rezidansı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi.