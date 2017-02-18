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Merkel: “İslam Terörizmin Kaynağı Değildir “

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Merkel: “İslam Terörizmin Kaynağı Değildir “
Almanya'da 53'üncüsü yapılan çok sayıda ülkenin katıldığı Münih Güvenlik Konferansında konuşan Almanya Şansölyesi Angela Merkel, DEAŞ gibi terörist...

Almanya'da 53'üncüsü yapılan çok sayıda ülkenin katıldığı Münih Güvenlik Konferansında konuşan Almanya Şansölyesi Angela Merkel, DEAŞ gibi terörist gruplarla mücadelede İslam ülkeleri ile koordineli çalışılması gerektiğinin hayati öneme sahip olduğuna işaret ederek, "İslam terörizmin kaynağı değildir" dedi.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, gündeminde Rusya'nın olduğu güvenlik konferansında konuştu. ABD Başkanı Trump'ın İslam ülkelerine karşı geçici seyahat yasağı koymasını tenkit eden Angela Merkel konuşmasında İslâmın terörizmin kaynağı olmadığını, terörizmle mücadelede öncelikle Müslüman ülkelerle işbirliği içinde olmanın hayatı önem taşıdığını söyledi.

Avrupa - Rusya ilişkilerinin gergin olmasına rağmen DEAŞ ve benzer gruplara karşı Rusya ile birlikte mücadele etmenin önemli olduğunu vurguladı.

Merkel, Trump yönetiminin milletlerarası kuruluşlara karşı yaklaşımı konusunda, Avrupa Birliği, NATO ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların korunması ve güçlendirilmesi konusuna vurgu yaptı.

Merkel, birlikte hareket etmenin herkesi daha fazla güçlendireceğine işaret ederek, milletlerarası kuruluşların çoğu yerde yeteri kadar etkili olmadığını görmek gerektiğine vurgu yaptı.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Başkan Trump'ın NATO'nun yanında olacağını, kimsenin bu konuda tereddüt etmemesi gerektiğini söyledi.

Pence, Başkan Trump'ın kendisini, ABD'nin NATO'yu kuvvetle destekleme mesajını iletmek üzere bu toplantıya gönderdiğini, kimsenin bundan şüphe etmemesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in Başbakan Binali Yıldırım, Baltık ülkeleri, Estonya, Litvanya ve liderleriyle Ukrayna'nın lideri Petro Poroşento ile görüşmesi bekleniyor.

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