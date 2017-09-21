Merkel: "Türkiye İle Ekonomik İş Birliğimizi Azaltabiliriz"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'de tutuklu bulunan Almanların serbest bırakılması için Türkiye'ye ekonomik baskıları istememesine rağmen arttırılması...

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'de tutuklu bulunan Almanların serbest bırakılması için Türkiye'ye ekonomik baskıları istememesine rağmen arttırılması gerektiğini söyledi.

Orta Almanya Radyo ve Televizyon kuruluşu MDR'ye açıklamada bulunan Merkel, "Türkiye ile ekonomik iş birliğimizi azaltmak ve yeni projeleri gözden geçirmek zorundayız" dedi. Türkiye'de Alman vatandaşlarının cezaevinde bulunmasının utanç verici olduğunu ifade eden Merkel, Türkiye'nin tutuklu bulunan Alman vatandaşlarıyla görüşmeyi zorlaştırdığını iddia etti.

Merkel, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin zaten bir süredir sınırlandırıldığına dikkat çekerek, "Ve gerekirse, ki bunu istemiyorum bunu devam ettireceğiz" dedi. Merkel, Türkiye'de tutuklu Almanların serbest bırakılmasını sağlamak için Almanya'nın gerekli temasları sürdüreceğini de belirtti. Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarına yönelik eleştirilerini de yineleyerek, "Türkiye, bizim hukuk devleti anlayışımızdan uzaklaşıyor" ifadesini kullandı.

Haberde Türkiye'de 54 Alman tutuklunun bulunduğu ve bunlardan 11'inin siyasi nedenlerden dolayı tutuklu olduğu ileri sürüldü. Siyasi tutukluların 15 Temmuz darbe girişiminden Erdoğan'ı sorumlu tuttuğu ve Gülen örgütüyle irtibatlı kişiler olduğu ifade edildi.