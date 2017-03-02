  • BIST 89.647
  • Altın 146,929
  • Dolar 3,6812
  • Euro 3,8721
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 23 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 20 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 14 °C

Merkez Bankası Toplam Rezervleri Arttı

» »
Merkez Bankası Toplam Rezervleri Arttı
Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Şubat ile biten haftada 1 milyar 729 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Şubat ile biten haftada 1 milyar 729 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 24 Şubat ile biten haftada 1 milyar 729 milyon dolar artarak 107 milyar 100 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri de, 2 milyar 39 milyon dolar artarak 89 milyar 50 milyon dolardan 91 milyar 89 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervlerinde ise 24 Şubat haftasında 310 milyon dolar düşerek 16 milyon 321 dolardan 16 milyar 11 milyon dolara düştü.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aso Başkanı Özdebir: “İstihdam Seferberliği Kapsamında Bin 917 Yeni İstihdam Sağlanmıştır”02 Mart 2017 Perşembe 12:53
  • İhracatçının Yüzü Güldü02 Mart 2017 Perşembe 12:53
  • İto Başkanı Çağlar: "Yemek Çekinde İskonto Kalksın"02 Mart 2017 Perşembe 12:43
  • Antalya’da 9 Ova Sit Alanı İlan Ediliyor02 Mart 2017 Perşembe 12:18
  • Serbest Piyasada Altın Fiyatları02 Mart 2017 Perşembe 12:18
  • Turizmde Rusya Pazarında Yüzde 500’lük Artış02 Mart 2017 Perşembe 12:08
  • Tim Başkanı Büyükekşi, Btso’nun Projelerine Hayran Kaldı02 Mart 2017 Perşembe 12:03
  • Htto’nun Türkiye Merkez Ofisi Bursa’da Açıldı02 Mart 2017 Perşembe 12:03
  • Dolar 3,70 Sınırında02 Mart 2017 Perşembe 11:18
  • Otomobil Ve Hafif Ticari Araç Pazarı Ocak-şubat Döneminde Yüzde 3,8 Azaldı02 Mart 2017 Perşembe 11:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti