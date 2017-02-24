Merkez Bankasından Faiz Oranı Açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığını açıkladı.

Merkez Bankasından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kendi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır" denildi.