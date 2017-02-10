Merkezefendi Belediyesi Hasta Yatağı Dağıttı

Merkezefendi Belediyesi tarafından geçen yıl olduğu gibi bu yılda İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde 100 adet tam donanımlı...

Merkezefendi Belediyesi tarafından geçen yıl olduğu gibi bu yılda İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde 100 adet tam donanımlı ve elektrikli hasta yatağı dağıtıldı.

Merkezefendi Belediyesi ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında yapılan protokolle bu yılda evde yatağa mahkûm olarak hayatını devam ettiren hastalara 100 adet yatak verildi. Hastaların rahat bir şekilde istirahat etmeleri için elektronik ve tam donanımlı olarak üretilen yataklar yapılan törenle sahiplerine teslim edildi. Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törene Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Veli Kılınçarslan, İl Sağlık Müdürü Dr. Şükrü Arpacı, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uz. Dr. Berna Öztürk, Okul Müdürü Mustafa Yollu, şube müdürleri ve hasta yakınları katıldı.

"Merkezefendi sağlığında merkezidir"

Törende Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Merkezefendi Belediyesi olarak sadece bir alanda değil, sosyal ve kültürel belediyecilik anlamında geniş spektrumda her vatandaşımızın ihtiyaçlarına göre bugüne kadar üretmiş olduğumuz projelerimiz var. Şuan sosyal ve kültürel belediyecilik anlamında Merkezefendi Belediyesi, kurulmasından sadece 3 yıl geçmesine rağmen Türkiye'de iddialıdır, ilk 3'tedir. İnşallah, hedefimiz bu konuda hep lider olmaktır. Bizden sonra gelen belediye başkanları ve yönetimlerine en önemli aktaracağımız mirasın sosyal ve kültürel belediyecilik anlamında kurumsal kimlik olarak oturmuş bir belediye anlayışı olduğunu düşünüyoruz. Bugün 100 adet elektrikli ve tam donanımlı yatağımızı inşallah il halk sağlığı müdürlüğümüze teslim edeceğiz. Onlarla yaptığımız geçen yılki işbirliğimizde 100 adet yatağımızı teslim etmiştik. Hastalarımıza onlar vasıtasıyla ulaştırmıştık. Bu yataklar Denizlimizde ihtiyacı olan hastalarımıza inşallah şifa kaynağı olacak. Sizlerin dualarında olmak bizlere büyük güç veriyor" dedi.

"Önemli olan insanların hikâyesine hemhal olabilmek"

Başkan Subaşıoğlu şöyle devam etti;

"Yataklar önemli değil. Para önemli değil. Sonuçta parayı veriyorsunuz bu yatakları bir şekilde temin ediyorsunuz. Ama önemli olan yatakları teslim ettiğiniz bu insanların hikâyesiyle hemhal olabilmek. Biz bugüne kadar ne yaptıysak ihlasla, aşkla, samimiyetle yapmak istedik. Bu yatakları hediye etmek sadece yatak vermek anlamına gelmediğini bunun ötesinde herkesin kendi hikâyesine Merkezefendi de ortak olmak anlamına geldiğini bir kez daha müşahede ettim. Bir kez daha bu projede bize destek olan herkese çok çok teşekkür ediyorum."

"Hayatın bir gerçeği; insan doğar, yaşlanır ve ölür"

Denizli İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Veli Kılınçarslan ise, "Hayatın bir gerçeği insan doğar, yaşlanır ve ölür. Ama eninde sonunda bir gün birbirimize muhtaç oluruz. Burada insanların çektiği sıkıntıları dertleri görebilmek onların dertleri ile dertlenebilmek, onların acılarını paylaşabilmek adına bir şeyler yapabiliyorsak biz bir şeyler yapmış sayılıyoruz. Sağ olsun başkanımızda biz ne istediysek verdi. Şükürler olsun insanlarımızın dertleriyle dertlenebilen, milletin aşkını Allah aşkı olarak görebilen bir başkanımız var. Bize her türlü desteği sağladığı için kendisine ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından yataklar, sahiplerine teslim edildi.