Merkezefendi Belediyesinden Öğretmenlere Karanfil

Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle ilçedeki öğretmenlere karanfil ve ajanda hediye edildi.

Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle ilçedeki öğretmenlere karanfil ve ajanda hediye edildi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Hayırseverler Ortaokulu'ndaki öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenler Günü'nü kutlayan Başkan Subaşıoğlu, öğretmenlere karanfil ve ajanda hediye etti.

Başkan Subaşıoğlu, "Çok değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Her şeyden önce Başöğretmenimiz Atatürk'ü de rahmetle anıyoruz. Türkiye'de eğitimle ilgili devrimi yapan bir öğretmendir. Ben de öğretmen çocuğuyum. Hem annem hem de babam öğretmen. Merkezefendi Belediyesi olarak bizim bir hedefimiz var. Merkezefendi'yi eğitimde marka yapmak istiyoruz" dedi.

Başkan Subaşıoğlu, "Şu an inşaatı son sürat devam eden ve Milli Kütüphane "den sonra Türkiye'nin en önemli kütüphanesi "Merkez Kütüphane" Merkezefendi sınırları içerisinde yükselmeye devam ediyor. 18 tane okula zenginleştirilmiş kütüphane kazandırdık. Merkez Kütüphane'yi merkeze koyup 18 tane zenginleştirilmiş kütüphaneyi zincir kütüphane pozisyonuna çekeceğiz. Merkezefendi sınırları içerisinde sürekli kitapla ilgili kampanyalar ve etkinlikler olacak. Çünkü Merkezefendi açısından en önemli felsefemiz, entelektüel sermayeye yatırım yapmak. Aksi halde ilçemiz geride kalabilir" ifadelerine yer verdi.

Merkezefendi ilçesinin eğitim ve öğretimdeki başarısından bahseden Başkan Subaşıoğlu, "Yapılan üniversite sınavlarında, liseye geçiş sınavlarında, akademik başarılarda ve sportif başarılarda Merkezefendi, Denizli'deki 19 ilçe arasında açık ara 1.sırada bulunuyor. Türkiye'de ise ilk 3'te veya 5'te yer alıyor. Öğretmenlerimizin vizyonlarıyla ve perspektifleriyle ortaya çıkmış bir başarıdır bu… Başarıların sürdürülebilir ve kalıcı olması çok çok önemli. Sizlerin katkılarıyla eğitimde marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Tekrardan 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun" dedi.