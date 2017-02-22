  • BIST 88.923
  • Altın 143,209
  • Dolar 3,5988
  • Euro 3,7823
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 9 °C

Merkezefendi Belediyesi’nden Yeni Yollar

» »
Merkezefendi Belediyesi’nden Yeni Yollar
Merkezefendi Belediyesi, Hacıeyüplü Mahallesi'nde 46 bin metrekarelik alanda yol açma çalışmasına başladı.

Merkezefendi Belediyesi, Hacıeyüplü Mahallesi'nde 46 bin metrekarelik alanda yol açma çalışmasına başladı.

Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce Mahallelerde ihtiyaç duyulan alanlarda yol açma çalışmaları devam ediyor. Hacıeyüplü Mahallesi 3162 Sokakta 46 bin metrekarelik alanda süren yol açma çalışması İzmir yolunu Salihağa Mahallesi'ne bağlıyor. Çalışmayla 25 metre genişliğinde 1,5 kilometrelik yol açılacak.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "İlçemizde yaptığımız çalışmalarımız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğümüzde Hacıeyüplü Mahallesi'nde yol açma çalışması yapıyor. Burada İzmir yolunu Salihağa Mahallesi'ne bağlayan 1,5 kilometrelik bir yol açıyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi’nden Yeni Yollar

Merkezefendi Belediyesi’nden Yeni Yollar

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘Van Okuyor’ Projesi22 Şubat 2017 Çarşamba 15:18
  • Başkan Köşker, Kaskf Başkanı Ve Yönetimini Ağırladı22 Şubat 2017 Çarşamba 15:13
  • Söke Narenciye Üreticileri Birliği Genel Kurulu Yapıldı22 Şubat 2017 Çarşamba 15:13
  • Gebze Belediyesi’nden Ücretsiz İnternet Hizmeti22 Şubat 2017 Çarşamba 15:13
  • Kahramanmaraş’ta Nefesleri Kesen Yangın Ve Deprem Tatbikatı Yapıldı22 Şubat 2017 Çarşamba 15:13
  • Ortaköy Cazibe Merkezi Olmaya Hazırlanıyor22 Şubat 2017 Çarşamba 15:13
  • Adıyaman 1954 Spor’a Yardım Talebi22 Şubat 2017 Çarşamba 15:08
  • Başkan Konak: "Afjet Afyonspor’u Sonuna Kadar Destekliyoruz"22 Şubat 2017 Çarşamba 15:08
  • Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekiplerinin Denetimleri22 Şubat 2017 Çarşamba 15:08
  • Erdemli’ye Yeni Kapalı Pazaryeri Ve Otopark Yapılıyor22 Şubat 2017 Çarşamba 15:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti