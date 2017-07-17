Merkezefendi’den 3 Bin Öğrenciye Öğrenim Yardımı

Merkezefendi Belediyesi tarafından bu yıl, 3 bin ortaokul ve lise öğrencisine öğrenim yardımı yapılacak.

Merkezefendi Belediyesi tarafından bu yıl, 3 bin ortaokul ve lise öğrencisine öğrenim yardımı yapılacak.

Merkezefendi Belediyesi'nin eğitim yardımı devam ediyor. Merkezefendi Belediye Meclisi tarafından alınan karar neticesinde Merkezefendi İlçesi'nde ikamet eden, ortaokul ve lise öğrencilerine, aylık 90 TL öğrenim yardımı yapılacak. Ön başvurular 28 Ağustos-22 Eylül tarihleri arasında www.merkezefendi.bel.tr adresinden gerçekleştirilecek. 3 bin öğrencinin faydalanabileceği öğrenim yardımları Ekim ile Mayıs ayları arasındaki 8 aylık süreçte yapılacak.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, bu yıl da Merkezefendi ilçesinde ikamet eden ortaokul ve liselerde öğrenim gören 3 bin öğrenciye eğitim yardımı yapacaklarını ve bu anlamda öğrencilerin eğitimlerine bir katkı daha sağlayacaklarını söyledi.

Başkan Subaşıoğlu, "Geçtiğimiz yıllardan bu yana ilçemizdeki öğrencilerimizin eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla öğrenim yardımı yapıyoruz. 2016/2017 eğitim öğretim yılında 2 bin 250 ortaokul ve lise öğrencisine öğrenim yardımı yapmıştık. Bu yıl bunu artırarak sürdürüyoruz. Merkezefendi Belediye Meclisi olarak aldığımız kararla bu yıl ilçemizde ikamet eden 3 bin öğrencimize aylık 90 TL öğrenim yardımı yapacağız" dedi.