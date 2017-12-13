Merkezefendili Öğrenciler Laodikya’da Tarihi Keşfediyor

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçedeki 10. sınıflara yönelik gerçekleştirilen "İlk ders Laodikya'da" projesi çerçevesinde lise öğrencileri,...

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçedeki 10. sınıflara yönelik gerçekleştirilen "İlk ders Laodikya'da" projesi çerçevesinde lise öğrencileri, 7 bin 500 yıldan daha eski geçmişi bulunan Laodikya Antik Kenti'ni keşfediyor.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Denizli'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Laodikya'da 10. sınıf öğrencilerine gezme olanağı sunuluyor. "İlk ders Laodikya'da" projesi kapsamında Merkezefendi ilçesindeki 10. sınıf öğrencileri 7 bin 500 yıl öncesine dayanan bir geçmişe sahip olan Laodikya Antik Kenti'ni geziyor, Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek'in anlatımıyla ilk dersini burada yapıyor. Gezi başladığından bu güne kadar yaklaşık bin 200 öğrenci ilk dersini Laodikya'da işledi ve arkeolojik kazılar hakkında da bilgi aldı. Bu gezide Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da öğrencilere eşlik ediyor.

Geziye katılan öğrenciler ve öğretmenler, 7 bin 500 yıl öncesinin izlerini taşıyan ve tarihi kalıntılarla Denizli'nin önemli bir turizm merkezi olan Laodikya'da ilk dersi işlemenin ve tarihe daha yakından temas etmenin önemini vurguluyor.

Geziye katılan Beden Eğitimi Öğretmeni Fatma Dağ Ceyhan, "Bugün Laodikya'da ülkemizdeki zenginliklerin bir kez daha farkına vardık. Bizden önceki medeniyetlerde de günümüzdeki yaşanmışlıkların olduğunu gördük. Spor, ticaret ve sanatsal faaliyetlerinde günümüzden önce yaşandığını ama asırlar sonra gömülü bir tarihin yeryüzüne çıktığını Laodikya'da daha iyi öğrenmiş olduk. Öğrencilerimiz adına ne kadar yararlı bir ders olduğunu gördüm. Merkezefendi Belediye Başkanımız Muhammet Subaşıoğlu'na böyle bir projeden dolayı teşekkür ederim" dedi.

"Denizil tarihi açısından özel bir yer"

Düşüncelerini dile getiren İbrahim Yıldıztepe "Profesyonel kişilerden Laodikya'nın tarihini öğreniyoruz. Burası Denizli'nin kültürel turizmi açısından çok önemli bir yer. Okuldaki derslerimize önemli katkıları oluyor. Okulda ders dinlerken dikkatimiz dağılabiliyor, burada ders görmek çok faydalı oldu" şeklinde konuştu.

"Canlı görmek daha etkili"

10. Sınıf öğrencisi Simge Öztürk "Okuldaki derslerde gördüğümüz konuları burada gördüğümüzde anlamamız daha kolaylaşıyor. Şimdiki dönemdeki oynanan sanatsal oyunlar o zamanda oynanmış, bunları canlı görmek derslerimizde etkili oldu" diyerek İlk Ders Laodikya Projesi'nde tarihi öğrenme imkânı sunulduğunu kaydetti.