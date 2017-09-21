Merkez’in Toplam Rezervleri Azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 15 Eylül ile biten haftada 802 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 15 Eylül ile biten haftada 802 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 15 Eylül ile biten haftada 802 milyon dolar azalarak 112 milyar 503 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri de, 582 milyon dolar azalarak 91 milyar 975 milyon dolardan 91 milyar 393 milyon dolara düştü. Altın rezervleri ise 15 Eylül haftasında 220 milyon dolar azalarak 21 milyar 330 milyon dolardan 21 milyar 110 milyon dolara indi.