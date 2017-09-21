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Mermer Bloklar Kuzgun Acar Heykel Sempozyumu’nda Şekilleniyor

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Mermer Bloklar Kuzgun Acar Heykel Sempozyumu’nda Şekilleniyor
Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 6. Uluslararası Kuzgun Acar Heykel Sempozyumu'nda sanatçılar eserlerini tamamlama aşamasına geldi.

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 6. Uluslararası Kuzgun Acar Heykel Sempozyumu'nda sanatçılar eserlerini tamamlama aşamasına geldi.

Nilüfer Belediyesi'nin 2007 yılından bu yana iki yılda bir düzenlediği Uluslararası Kuzgun Acar Heykel Sempozyumu, bu yıl da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Hastane Alanı'nda Türkiye'den ve yurt dışından toplam 9 sanatçının iştirakiyle devam ediyor. Heykeltıraşlar 7 Eylül'den bu yana açık hava heykel atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çalışmalarında son aşamaya gelen sanatçıları atölyede ziyaret etti.

Sanatı desteklemek için sürdürülebilir projeler hayata geçirdiklerinin altını çizen Başkan Bozbey, "Kuzgun Acar Heykel Sempozyumu 6 dönemdir devam ediyor, bu da 12 yıl yapıyor. Bu yıl da 9 eser sanatçılarımız tarafından Nilüfer'e kazandırılmış olacak. Hem Türkiye'den , hem de yurt dışından sanatçılarımız mermer bloklara şekil veriyor. Sanatçılarımıza özellikle sanatın kenti Nilüfer'e katkı koydukları için teşekkür ediyorum. Bugüne kadar ortaya konan eserler, Nilüfer'in bir çok noktasına yerleştirildi. Nilüferliler de bunları koruyarak, kollayarak bugüne kadar taşıdı. Zaman zaman bazı olumsuzluklar yaşamış olsak da bundan sonra Nilüfer'de sanata ve sanatçıya olan ilgi devam edecek" dedi.

7 Eylül'de başlayan Heykel Sempozyumu, 26 Eylül Salı günü düzenlenecek kapanış töreni ile sona erecek.

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