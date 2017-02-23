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Mermer Ocağında Facia

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Mermer Ocağında Facia
Bursa'da bir mermer ocağında meydana gelen iş kazasında, üzerine mermer kalıbı düşen 22 yaşındaki Mehmet Küçük hayatını kaybetti.

Bursa'da bir mermer ocağında meydana gelen iş kazasında, üzerine mermer kalıbı düşen 22 yaşındaki Mehmet Küçük hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Orhaneli yolu üzerinde bulunan bir mermer ocağında meydana geldi. Ocakta çalışan Mehmet Küçük isimli işçinin üzerine 250 kilo ağırlığında mermer kalıbı düştü. İş arkadaşları tarafından olay yerine çağrılan 112 Ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Küçük, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Küçük'ün kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.

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