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Mersin Avrupa’dan Galibiyetle Dönmek İstiyor

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Mersin Avrupa’dan Galibiyetle Dönmek İstiyor
Kadınlar EuroCup'ta mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyespor, ikinci tur ilk maçında deplasmanda oynayacağı MBA Moscow maçını kazanmak istiyor.

Kadınlar EuroCup'ta mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyespor, ikinci tur ilk maçında deplasmanda oynayacağı MBA Moscow maçını kazanmak istiyor. Genel Menajer Melahat Aydın, "Grupta istediğimiz sonuçları alarak bir üst tura çıkmayı başarmıştık. Avrupa'da hedefimiz final. Deplasmanda oynayacağımız ilk maçımızı kazanmak istiyoruz" dedi.

Kadınlar EuroCup B Grubu'nda mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyespor, ilk maçında evinde Good Angels Kosice takımını 76-70, ardından deplasmanda MBK Ruzomberok'u 86-59 yenerken, gruptaki 3. maçını da Enisey karşısında 69-62 kazanmıştı. Akdeniz ekibi, grupta ilk mağlubiyetini deplasmanda Good Angels Kosice karşısında almıştı. Normal süresi 71-71 biten maçın uzatmalarında rakibine 89-87 yenilen turuncu-beyazlı ekip, 5. maçında ise sahasında MBK Ruzomberok'u 54-42 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantilemişti. Grubun son maçında deplasmanda Enisey ile karşılaşan Mersin ekibi, bu maçı 75-70 kaybederek, grubu 2. sırada bitirdi.

"İlk maçımızı kazanmak istiyoruz"

Avrupa maçlarıyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Büyükşehir Belediyespor Genel Menajeri Melahat Aydın, grup maçlarına iyi başladıklarını belirterek, "Grupta çok iyi maçlar oynadık. Grupta 2 mağlubiyet aldık ama o maçlarda da çok etkili oynadık. Gruplar öncesinde biz bir hedef koymuştuk. Avrupa'da bu yıl final oynamak istiyorduk. Bu hedefin ilk aşaması olan gruplardan çıkmayı başardık. Şimdi ikinci tur maçlarından ilkini yarın deplasmanda MBA Moscow takımına karşı oynayacağız. Rakibimiz C grubunda mücadele etti ve onlarda bizim gibi grubu 2. sırada tamamladı. Bizi yarın deplasmanda zorlu bir maç bekliyor. 2. tur maçları 2 maç üzerinde olduğu için deplasmanda alacağınız iyi bir skor size avantaj sağlıyor. O yüzden biz orada yenmek için elimizden gelen herşeyi yapacağız. İlk maçta iyi bir sonuç alarak, Mersin'e döneceğimize inanıyorum. İnşallah bu yıl Avrupa'da hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.

"Sezon sonunda hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum"

Ligde de artık toparlanmaları gerektiğini kaydeden Aydın, "3 maçlık bir yenilgi serimiz var. Tabi bu 3 maçı da hep kafaya oynayan takımlarla oynadık. Ancak ne olursa olsun bizim kazanmamız gerekiyor. Artık puan kaybına tahammülümüz yok. Bu haftadan itibaren bir galibiyet serisi yakalayıp, üst sıralara çıkmak istiyoruz. Burada hedefimiz ilk 5 içinde ligi bitirmek. Bunu başarabilecek bir kadromuz var. Sezon sonunda hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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