Mersin Barosu, 93. Yılını Kutladı

Mersin Barosu, kuruluşunun 93. yıldönümünü düzenlenen kokteyle kutladı.

Mersin Barosu, kuruluşunun 93. yıldönümünü düzenlenen kokteyle kutladı.

Bir otelde düzenlenen etkinlik, Mersin Barosu'nun ve avukatlık mesleğinin tarihçesinin anlatıldığı, "Dünden Bugüne Mersin Barosu" belgeselinin gösterimi ile başladı. Ardından günün önemine ilişkin konuşma yapan Mersin Barosu Başkanı Ali Er, 1 Aralık 1924 tarihinde kurulan Mersin Barosu'nun, o günden bugüne gerek fiziki, gerekse hizmet kalitesi açısından çok büyük yol kat ettiğini söyledi. Er, 93 yıldır avukatlara hizmet veren baronun, her geçen gün daha da büyüyen, güçlenen bir aile olduğunu ve ülkenin en büyük barolarından birisi haline geldiğini belirtti.

"Mersin Barosu, aktif, üretken ve girişimci bir yapıya kavuşmuştur"

Mersin Barosu'nun, avukatlık mesleğini geliştirmek, üyelerinin mesleki ve sosyal gelişimini sağlamak, sosyal haklarını savunmak, üyelerine sahip çıkmak ve geleceğin avukatlarını yetiştirmek gibi önemli görevlerini layıkıyla yerine getirdiğini kaydeden Er, "Meslektaşlarımızla dayanışma içerisinde olursak, çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Birlikten, dayanışmadan güç doğar düşüncesiyle hareket ederek, Mersin Barosu yönetimi olarak, birleştirici, bütünleştirici, hiçbir ayrım yapmadan, tüm ilçeler de dâhil olmak üzere meslektaşlarımızın sorunlarına kayıtsız kalmayıp, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın çıkarları doğrultusunda hizmet üretiyoruz. Avukatlık mesleğinin önemi ve değeri asla tartışılamaz. Başkalarının hak ve özgürlüklerini koruyor, hukuki güvenliğini sağlıyoruz. "Güçlü baro güçlü avukat" sloganıyla çıktığımız bu yolda, baromuz artık kendi kabuğundan çıkmış, aktif, üretken, girişimci bir yapıya kavuşmuş, kapısı herkese açılmış, gerek kurumlar gerekse toplum nezdinde kolayca ulaşılabilen ve sevilen, değer gören bir kurum haline gelmiştir" dedi.

"Türkiye'de örnek bir baro olduk"

Henüz bir yıllık kısa bir süre içerisinde dahi hayata geçirmiş oldukları projelerle, gerek Mersin Barosu tarihinde, gerekse Türkiye'de birçok ilki gerçekleştirerek örnek bir baro olduklarını ifade eden Er, "Olmaz diye bir şey yoktur. Yeter ki, içinizde o çalışma azmi ve kararlılığı olsun. Bakınız CMK'da gece görev alan meslektaşlarımız için ilk kez CMK görev aracı tahsis ederek, meslektaşlarımızın kullanımına ve hizmetine sunduk. Akşam görev geldiğinde arayın sizi evinizden alsın, görevinizin bitiminde evinize bıraksın. Baromuza yeni birimler ve odalar kazandırdık. Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşmelerimiz neticesinde, baromuz için büyük bir eksiklik olan Avukat Hakları Merkezi ile Sosyal Medya, Basın, Bilişim birimini adliyemizin 4. katında açtık. Çocuk Hakları Merkezimiz ise adliyemizin 3. katında yeni hizmet odasına kavuşmuştur. Bizlere bu konuda destek vererek yer tahsis eden Mersin Cumhuriyet Başsavcımız Mustafa Ercan ve Mersin Adalet Komisyonu Başkanımız Mustafa Kahveci'ye teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Sosyal projelerde öncü olduk"

Bilgiye verdikleri önemin sonucu olarak Eğitim Hizmetleri Merkezini kuruduklarını, yakın zamanda hayata geçirecekleri "Ofis Edindirme Projesi" kapsamında, ofis açmaya durumu müsait olmayan avukatlar için baronun sosyal tesisinin 2. katında yeni ofisler açacaklarını dile getiren Er, "Sosyal projeler konusunda da Türkiye'de örnek olacak öncü ve çok büyük bir projeye imza attık. Dünyanın ve ülkemizin kanayan yarası olan Çocuk İstismarı ve Çocuk Hakları konusunda, "Sihirli Küre" isimli tiyatro oyunu yazılmış olup, yakın zamanda tiyatro kulübümüz tarafından sahnelenecektir. Böylece çocuklarımıza cinsel istismardan korunma ve çocuk hakları, tiyatro oyunuyla anlatılacaktır. Baromuzun sağlık ve eğitim hizmetleri konusunda da atılımları olmuştur. Özel hastaneler ile protokol imzalayarak hem meslektaşlarımızın hem de baro personellerimizin indirimli olarak tedavi hizmetlerinden yararlanmalarını sağladık" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardan Baro Başkanı Er, beraberinde Başkan Yardımcısı Gazi Özdemir, yönetim kurulu üyeleri ve protokol üyeleri ile birlikte 93. yıl pastasını kesti.

Etkinliğe avukatların yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Kıdemli. Alb. Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Veysel Topkaya'da katıldı.