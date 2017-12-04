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Mersin, Beyzbol Müsabakalarına Ev Sahipliği Yaptı

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Mersin, Beyzbol Müsabakalarına Ev Sahipliği Yaptı
Mersin, 2017-2018 sezonu Beyzbol 1. Lig 1. Etap A Grubu Müsabakalarına ev sahipliği yaptı.

Mersin, 2017-2018 sezonu Beyzbol 1. Lig 1. Etap A Grubu Müsabakalarına ev sahipliği yaptı.

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Beyzbol 1. Lig 1. Etap A Grubu Maçlarına Mersin ilk kez ev sahipliği yaptı. Tevfik Sırrı Gür Stadyumunda gerçekleştirilen müsabakaları Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş de izledi.

Müsabakalarda Eskişehir Ali Fuat Cebesoy, Antalya Kemer Sarp SK, Mersin Akdeniz SK ve Mersin Hüseyin Polat SK takımları mücadele etti. Oldukça çekişmeli geçen maçlar sonunda alınan sonuçlar şöyle:

Mersin Hüseyin Polat SK 2 - 18 Antalya Kemer Sarp SK

Eskişehir Ali Fuat Cebesoy 9 - 1 Mersin Akdeniz SK

Antalya Kemer Sarp SK 1 - 7 Eskişehir Ali Fuat Cebesoy

Mersin Akdeniz SK 13 - 1 Antalya Kemer Sarp SK

Eskişehir Ali Fuat Cebesoy 9 - 1 Mersin Hüseyin Polat SK

Mersin Akdeniz SK 10 - 1 Mersin Hüseyin Polat SK

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