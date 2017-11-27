Mersin Emniyeti’nden Araç Sürücülerine Maraton Uyarısı

Mersin Emniyet Müdürlüğü, 3 Aralık Pazar günü yapılacak olan "3. Uluslararası Mersin Maratonu" dolayısıyla araç sürücülerini, güzergah üzerine...

Mersin Emniyet Müdürlüğü, 3 Aralık Pazar günü yapılacak olan "3. Uluslararası Mersin Maratonu" dolayısıyla araç sürücülerini, güzergah üzerine araç park etmemeleri yönünde uyardı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 3. Uluslararası Mersin Maratonu kapsamında, 3 Aralık 2017 Pazar günü 42 kilometrelik maraton, 15 kilometrelik koşu ve 5 kilometrelik halk koşusu yapılacağı hatırlatıldı. 3 ayrı etapta gerçekleştirilecek olan maratonunun güzergahları konusunda kamuoyunu bilgilendiren Mersin Emniyet Müdürlüğü, şu açıklamayı yaptı; "3 Aralık 2017 Pazar günü saat 09.00'da başlayacak 42 kilometrelik koşu güzergâhı; Forum Alışveriş Merkezi'nden başlayacak. Tulumba Köprüsü istikametinde ilerleyen parkur, Hilton Kavşağı'ndan sağa dönerek Adnan Menderes Bulvarı boyunca devam edecek. Babil Kavşağı'ndan Viranşehir'e dönen koşucular, İçel Anadolu Lisesi'nin önünden geçip, Soli Centerdan dönüş yaparak aynı güzergâhı kullanacak. Viranşehir sahilinden devam eden koşucular, tekrar Adnan Menderes Bulvarı üzerine çıkıp sahil şeridi boyunca giderek, Ahmet Taner Kışlalı Köprüsüne ulaşacak. Köprüden dönüş yapan sporcular, eski adliye önünden geçerek İsmet İnönü Bulvarını takip edecek. Cumhuriyet Alanı içerisinden Çamlıbel'e giren parkur, Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun önünden geçerek tekrar İsmet İnönü Bulvarına çıkacak. Tulumba Köprüsünün altından geçip eski Güleryüz Kavşağına ilerleyecek ve Demokrasi Köprüsüne gelmeden dönüş yaparak 1. Caddeye girecek. Forum Alışveriş merkezine yönelen parkur, pashadan sağa yönelerek göbekten dönüş yapıp tekrardan 1. Caddeye girecek. Koşu, Forum Mersin Alış Veriş Merkezi'nde sona erecek.

Saat 09.10'da başlayacak 15 kilometrelik koşu güzergâhı ise Forum Alışveriş Merkezi'nden başlayacak. Tulumba Köprüsü istikametinde ilerleyen parkur, Hilton Kavşağı'ndan sonra İsmet İnönü Bulvarı boyunca devam ederek, Ahmet Taner Kışlalı Köprüsüne ulaşacak. Köprüden dönüş yapan sporcular, eski adliye önünden geçerek İsmet İnönü Bulvarını takip edecek. Cumhuriyet Alanı içerisinden Çamlıbel'e giren parkur, Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünden geçerek tekrar İsmet İnönü Bulvarı'na çıkacak. Bu koşu da yine Forum AVM'de son bulacak.

Saat 10.00'daki 5 kilometrelik halk koşusu, Forum Alışveriş Merkezi'nden başlayacak. Tulumba Köprüsü istikametinde ilerleyen parkur, Hilton Kavşağı'ndan sağa dönerek Adnan Menderes Bulvarı boyunca devam edecek. Mersin İdman Yurdu Meydanı ve Beşiktaş Meydanı geçildikten sonra Yunuslu göbekten sağa dönerek Dumlupınar Lisesi önünde bulunan bitiş noktasına varılacak. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve park çalışması yapacak olan ekiplerimize yardımcı olunabilmesi için 2 Aralık 2017 Cumartesi günü saat 22.00'den itibaren yukarda belirtilen güzergâhlara araç park edilmemesi, saat 22.00 itibariyle bu güzergâhlarda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerekli çalışmalara başlanacağı ve park yapan araçların kaldırılacağı hususu kamuoyuna duyurulur."