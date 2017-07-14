Mersin Giad Yönetiminden Vali Su’ya Ziyaret

Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (Mersin GİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serkan İzol ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Ali İhsan Su'ya hayırlı...

Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (Mersin GİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serkan İzol ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Ali İhsan Su'ya hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Sahil Valilik makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Vali Su, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Mersin GİAD'ın hem ülke hem de kentin gelişimi için çalışmalar yürüten önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olduğuna dikkat çekti. Başkan İzol'dan önümüzdeki dönemde yapmayı planladıkları çalışmalar ile ilgili bilgi alan Vali Ali İhsan Su, başkan ve yönetim kurulu üyeleri nezdinde dernek çatısı altında faaliyetlerini sürdüren tüm iş insanlarına başarılar diledi.

Mersin GİAD Başkanı Mehmet Serkan İzol ise Vali Su'ya yeni görevinde başarılar dileyerek, Mersin iş dünyası olarak kentin gelişimi ve kalkınması için üzerlerine düşen tüm görevleri yerine getirmeye hazır olduklarını belirtti.