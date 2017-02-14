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MERSİN HAZIRLIKLARI BAŞLADI

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MERSİN HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Mersin İdmanyurdu ile evinde zorlu bir mücadelede çıkacak olan Samsunspor’da hazırlıklar başladı. Antrenmana sakat olan kaleci Furkan ve Ahmet Burak katılmadı

 

Cuma günü kendi evinde Mersin İdmanyurdu ile karşı karşıya gelecek olan Samsunspor’da zorlu mücadelenin hazırlıkları start aldı. Deplasmanda oynanan Sivasspor maçından 2-1’lik mağlubiyetle ayrılan Kırmızı-Beyazlı ekipte Teknik Direktör Osman Özköylü, rahatsızlığı nedeni ile idmana katılmadı. 

SAVUNMA VE HÜCUM
Nuri Asan Tesisleri’nde yardımcı hocalar nezaretinde öğle saatlerinde gerçekleşen antrenmanda futbolcuların moralli olmaları gözlerden kaçmadı. Antrenman 5’e 2 organizasyonu ile başlarken yerini savunma ve hücum çalışmasına bıraktı. Kırmızı-Beyazlı oyuncular çift kale maçla idmanı noktaladı. Mersin İdmanyurdu maçı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla start veren Kırmızı-Beyazlı ekibin dün yaptığı idmanda futbolcuların kıran kırana mücadelesi nefes kesti.

ÖZKÖYLÜ SÖZÜNÜ TUTTU
Tam bir Samsunspor fanatiği olan İlkadım Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu, engelli öğrencisi Taha Ensar Akçay, Okul Müdürü Nusret Sarı ve öğretmenleri ile birlikte Teknik direktör Osman Özköylü’yü ziyaret etti. Özköylü söz verdiği imzalı formayı Akçay’a hediye ederken, sonrasında futbolcuların idmanını izleyerek tatlı ikram etti.

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