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Mersin İdmanyurdu Galibiyeti Son Dakika Kaçırdı

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Mersin İdmanyurdu Galibiyeti Son Dakika Kaçırdı
TFF 1. Ligi'nin 20. haftasında Mersin İdmanyurdu, evinde ağırladığı Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 1. Ligi'nin 20. haftasında Mersin İdmanyurdu, evinde ağırladığı Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Memduh Özbalta, 3 puanı son dakikada kaybettikleri için üzgün olduklarını vurgulayarak, "Genel olarak son 15 dakika çok baskı yedik. Ondan 1 puanda aldığımız için önemli. Oyuncularımı kutluyorum. Çok büyük mücadele örneği verdiler. Oyun disiplininden kopmadılar. Bunun böyle devam etmesini istiyoruz. Bu puan kaybını önümüzdeki maçlarda telafi ederiz" dedi.

Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa ise sonuç olarak istedikleri sonucu alamadıklarını ifade ederek, "Buraya kazanmak için gelmiştik. Maça da çok iyi başladık. Maçın ilk dakikalarında bulduğumuz gol buraya 3 puan almak için geldiğimizi yansıttı. Ancak akabinde duran toptan gol yedik. Rakiple ilgili yaptığımız analizlerde duran toplarda ve rakipten kazanmış olduğu toplarda çok etkililerdi. Genelde uzun top kullanarak çıkıyordu. Bunun bilincindeydik. Yemiş olduğumuz goller, bireysel hatalardan yapmış olduğumuz pozisyonlardan oldu. Son haftalarda bunu biraz fazla yapmaya başladık. Ama bugün puan kaybettik ama takım olarak çok şey kazandığımızı düşünüyorum. Çünkü takımımızın ikinci yarı göstermiş olduğu iyi niyet, istek ve arzu çok iyiydi. İki tane topumuz direkten döndü, iki topumuzu çizgiden rakibimiz çıkardı. Bazen sizler ne kadar isteseniz de top sizi istemiyor, futbol şansı sizin yanınızda olmuyor. Bir gün oda mutlaka olacaktır. Lig sonunda herkes hak ettiği yerde bitirir. Bizim hedefimizde ilk 6 içinde bitirmek. Ligi de ilk 6 içinde bitireceğiz" diye konuştu.

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