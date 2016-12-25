Mersin İdmanyurdu Haftalar Sonra Galip

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Mersin İdmanyurdu, evinde ağırladığı Bandırmaspor'u 1-0 yendi.

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Mersin İdmanyurdu, evinde ağırladığı Bandırmaspor'u 1-0 yendi. Karşılaşma sonrası teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, maçın genelinde iyi oynadıklarını ifade ederek, "Özellikle ilk yarı çok iyi oynadık. Golü de atmasını bildik. İkinci yarı rakibimize pozisyonlar verdik. Futbolcularımız bugün inanılmaz decede mücadele ettik. Maçın dışında Mersin İdmanyurdu'nun buralarda olması beni üzüyor. Mersin'deki değerli büyüklerimiz, iş adamlarımız hep birlikte bu kulübe sahip çıkmalıyız. Biz geldiğimizden belli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu ilk yarının son maçında aldığımız galibiyetle oldu. Bir an önce hep birlikte bu takımı laik olduğu yere getirmeliyiz. İkinci yarı inşallah daha iyi bir Mersin İdmanyurdu izletmek istiyoruz" dedi.

Bandırmaspor cephesi

Bandırmaspor Teknik Direktörü Feyyaz Uçar, Mersin İdmanyurdu'nun maçı hak ettiğini ifade ederek, "Onları tebrik ediyorum. İyi hazırlanmışlar. Bizi iyi analiz etmişler. Biz de kendi çapımızda rakibimizi inceledik ama hafta içinde yaptığımız uyarılarımızı maça yansıtamadık. Mücadele eden, yakaladığı gol pozisyonu atan kazandı. Zaten bizim ligimiz böyle. Bandırmaspor olarak bizi ciddiye almayan rakipleri yenebiliyoruz ama bizi ciddiye alan rakiplere karşı zorluklar yaşıyoruz. Devre arası bizim için çok iyi oldu. Çünkü kadromuz geniş değil ve çok sakatımız var. Devre arası yapacağımız transferlerle öncelikle ligde kalmayı hedefleyeceğiz. Eğer işler iyi giderse Play-off'u düşünürüz" diye konuştu.